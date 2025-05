Offene Gärten im Kreis Esslingen: Zwei Neulinge laden in ihren Landschaftsgarten

1 Bei einem Besuch bei Andrea und Heinrich Hobelsberger, die zum ersten Mal als Gastgeber bei den „Offenen Gärten“ dabei sind, gibt der Initiator Michael Eppinger (rechts) Tipps. Foto:

Wenn am Pfingstsonntag wieder die Aktion Offene Gärten stattfindet, sind Andrea und Heinrich Hobelsberger aus Neuhausen zum ersten Mal mit dabei.











Ein mit blühenden Pflanzen bunt bebildertes Plakat am Briefkasten macht seit ein paar Tagen darauf aufmerksam, dass sich die Familie Hobelsberger in diesem Jahr an der Aktion „Offene Gärten in Esslingen und im Mittleren Neckarraum“ beteiligt: Am Pfingstsonntag, 8. Juni, laden Andrea und Heinrich Hobelsberger in ihren mehr als 1000 Quadratmeter großen Stauden-, Obst- und Landschaftsgarten ein, der mitten in der Gemeinde Neuhausen auf den Fildern liegt.