Offenburg: Verwirrt wirkende Frau sticht auf zwei Reisende in Zug ein und flüchtet

Eine Frau hat in einer Regionalbahn zwei Reisende attackiert und leicht verletzt - möglicherweise war ein Messer die Tatwaffe. Noch ist vieles unklar.











In einem Regionalzug im Ortenaukreis hat eine Frau zwei andere Reisende angegriffen und mit einem scharfen Gegenstand leicht verletzt. Nach Mitteilung der Polizei ist noch unklar, was der Hintergrund der Attacke am Morgen war. Die Frau habe einen verwirrten Eindruck gemacht und sei in Offenburg aus der Bahn geflüchtet, hieß es.

Zunächst sei es in dem Zug zwischen Gengenbach und Offenburg zu einem Streit zwischen der Frau und einer anderen Reisenden gekommen. Plötzlich habe die erste ein Messer oder einen ähnlichen Gegenstand aus der Jacke gezogen und auf die andere eingestochen. Diese sei am Bein verletzt worden.

Die Täterin habe dann bei der Einfahrt des Zuges in den Bahnhof Offenburg eine weitere Frau angerempelt und mit dem scharfen Gegenstand am Arm verletzt, bevor sie geflüchtet sei.