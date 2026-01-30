Offenbar technische Probleme: Tickets für die Europa League – E-Mail-Panne beim VfB

1 Im Jahr 2003 spielte der VfB schon einmal gegen Celtic Glasgow – am 26. Februar sind die Schotten erneut zu Gast in Stuttgart. Foto: baumann

Nach der Auslosung der Zwischenrunde der Europa League steht beim VfB Stuttgart die Ticket-Bestellphase bevor. Bereits am Freitag ist es offenbar zu einer E-Mail-Panne gekommen.











Link kopiert

Lang ist es nicht mehr hin, dann steigt in der Stuttgarter MHP-Arena ein Abend mit vermutlich ganz besonderer Atmosphäre. Am 26. Februar ist das Team von Celtic Glasgow zu Gast beim VfB Stuttgart. Im Rückspiel der Zwischenrunde geht es dann um den Einzug ins Achtelfinale der Europa League. Kein Wunder wäre es dabei, wenn der Wunsch der VfB-Fans nach Tickets mal wieder riesengroß ist.