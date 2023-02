13 Acht Tage ist Markus Klek mit einem Mantel, den er sich aus Hirschhaut gefertigt hat, durch den Schwarzwald gewandert und hat sein Essen in Schweineblasen aufbewahrt. Foto:

Markus Klek fertigt Ausrüstung und Kleidung aus Rohstoffen an, von denen er vermutet, dass Vorfahren des Menschen sie in der Steinzeit benutzt haben. Ende Januar ist er damit wie ein Neandertaler acht Tage durch den Schwarzwald gewandert.















Ein wenig riecht es nach altem Fisch, es stinkt aber nicht. Markus Klek nimmt die triefende Hirschhaut aus der Wanne und zieht sie mit großer Kraftanstrengung über einen rindenlosen Holzstamm. Seine Hände röten sich von der Kalklauge und der ins Mark fahrenden Kälte, doch er zeigt kein Anzeichen von Unbehagen. Er muss sich konzentrieren. Diese Haut könnte bald das Einzige sein, das zwischen ihm und der Witterung des Schwarzwaldes steht. Wenn er vorsichtig mit einer Klinge über das Fell fährt, kommt an diesem Tag in dem Gartenhäuschen in der Steillage im Schwarzwald endlich die blasse Haut zum Vorschein. Bald ist sie bereit zum Gerben. Noch ist sie schleimig und fühlt sich an wie Kaugummi.