1 Der frühere RTL-Chef Helmut Thoma ist gestorben (Archivbild). Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Wien/Köln - Der frühere RTL-Chef Helmut Thoma ist tot. Erstarb bereits an seinem 86. Geburtstag am 3. Mai in Wien an Herzversagen,wie seine Familie der österreichischen Nachrichtenagentur APA am Montag mitteilte.