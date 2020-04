1 Die Menschen im chinesischen Wuhan haben es vorgemacht. Der Stuttgarter Verkehrsverbund empfiehlt, dass auch hierzulande in Bussen und Bahnen ein Foto: dpa

Wegen der Corona-Lockerungen fährt der VVS Stuttgart von Montag an wieder sein Angebot hoch. in den öffentlichen Verkehrsmitteln sollte aber ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Kreis Esslingen - Nachdem das öffentliche Leben in den vergangenen Wochen weitgehend stillgelegt wurde, starten nun schrittweise die ersten vorsichtigen Lockerungen. Ab kommender Woche dürfen weitere Geschäfte wieder öffnen, verschiedene Firmen in der Region haben angekündigt, die Produktion wieder aufzunehmen. Weil daher mit deutlich mehr Fahrgästen zu rechnen ist, fahren auch die Verkehrsunternehmen im VVS ihr Angebot von Montag, 20. April an, in einem ersten Schritt wieder hoch, heißt es in einer Pressemitteilung.