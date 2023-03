Großer Streiktag in Stuttgart und Region am Mittwoch

1 An Mittwoch, 22., und Montag, 27. März, müssen die Bürger mit deutlichen Einschränkungen rechnen. Foto: SDMG/SDMG

An diesem Mittwoch, 22. März, will die Gewerkschaft Verdi viele öffentliche Bereiche lahmlegen. Am 27. März könnte es den vorerst letzten Streiktag geben. Dann nur in einem Bereich, dort aber massiv.















Kurz vor der dritten Verhandlungsrunde des öffentlichen Dienstes soll in Stuttgart am Mittwoch, 22. März, die bisher größte Streikkundgebung den Schlossplatz füllen. Die Gewerkschaft Verdi will mit der Aufforderung zum Ausstand bei den Stuttgarter Straßenbahnen (SSB), der Müllabfuhr, den Kindertagesstätten und Bädern, aber auch insgesamt der Verwaltung Druck machen. Wer auf seinem Bezirksrathaus einen Behördengang zu erledigen hat, sollte sich vergewissern, dass der Schalter besetzt ist.

Forderung: 500 Euro mehr im Monat

Vom 27. bis 29. März, vielleicht aber auch noch am 30. März soll in Potsdam über die Forderung von 10,5 Prozent mehr Lohn (auf zwölf Monate) verhandelt werden. Brutto fordert Verdi mindestes 500 Euro mehr im Monat. Der jüngste Abschluss bei der Post dürfte die Arbeitnehmerseite motivieren.

Nahverkehr am 27. März komplett lahmgelegt?

Der 22. März soll der – vorerst – letzte umfassende Streiktag sein. Kitas, Bäder, die allgemeine Verwaltung rechnen nicht mit einem weiteren Aufruf vor der dritten Verhandlungsrunde. Anders sieht es im Nahverkehr aus, wo die SSB-Beschäftigten bei einem Streikaufruf meist geschlossen im Ausstand sind. Bisher konnten Pendler dann versuchen, auf das größere, aber weniger dicht geknüpfte Netz der S-Bahn auszuweichen. Das könnte am Montag, 27. März, nicht mehr klappen. Dass der Verkehr an diesem ersten Verhandlungstag in der dritten Runde bundesweit umfassend lahm gelegt werden soll, will man bei Verdi offiziell nicht bestätigten. Man wolle aber „Gas geben, um zu einem Ergebnis zu kommen“, so ein Sprecher. Schmerzhafte Nadelstiche sind also möglich. Wenn sich bei Bus und Bahn kein Rad mehr dreht, dürften die Straßen voll werden. Vielleicht hilft dann, wo eben möglich, das Ausweichen ins Homeoffice.