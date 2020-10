7 Die alte Bim (rechts) verschwindet allmählich aus dem Wiener Stadtbild. Foto: Mauritius

Im Stuttgarter OB-Wahlkampf wird bei der Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs immer wieder die österreichische Hauptstadt Wien als Musterbeispiel genannt. Warum eigentlich? Eine Wienerin erklärt es.

Wien - In Wien geht die Sonne auf, doch hier unter der Erde strahlt bloß grelles Kunstlicht auf Wesen wie mich, die lieber noch im Bett wären, aber stattdessen in der U 3 zur Arbeit fahren. Nirgends kommt man Menschen so nahe wie in ­öffentlichen Verkehrsmitteln zur Hauptverkehrszeit: Arbeiter in Overalls, Anzugträger, dazwischen schreien sich Touristen auf fremden Sprachen an. Ein älterer Herr betrachtet auf seinem Smartphone das Foto eines blonden Mädchens. Sie macht einen Kussmund.