1 Die S-Bahnstation in Filderstadt-Bernhausen ist derzeit noch Endbahnhof. Das wird sich ändern. Foto: Caroline Holowiecki

Als letzter Akteur hat auch der Gemeinderat Filderstadt der S-Bahn-Verlängerung nach Neuhausen zugestimmt. Wobei sich die Lokalpolitiker grundsätzlich eigentlich viel mehr erhoffen.















Die Bahn ist frei für die etwa vier Kilometer lange S-Bahn-Verlängerung von Bernhausen über Sielmingen nach Neuhausen. Nach der Genehmigung durch das Regierungspräsidium Stuttgart und dem zustimmenden Votum im Esslinger Kreistag, im Gemeinderat Neuhausen und im Verkehrsausschuss der Regionalversammlung hat am Montag auch der Gemeinderat Filderstadt als letzter Finanzierungspartner den Projekt-Baubeschluss gefasst. Damit kann es beim Vorhaben, an dem seit nahezu zehn Jahren intensiv gedoktert wird – 2013 ist die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) in den S2-Ausbau eingestiegen –, endlich ans Eingemachte gehen.

Wie es nun weitergeht, erläuterte Daniel Kohler, der die Strecke als Projektleiter für die SSB betreut. Demnach wird nach Ablauf der Brutzeit bis in den September noch mal eine Eidechsen-Aktion stattfinden. Bereits im April hatte ein Expertenteam begonnen, die streng geschützten Tierchen aufzuspüren und einzusammeln, damit sie in ein Übergangsquartier in Neuhausen umgesiedelt werden können. Danach stehen archäologische Untersuchungen an. Außerdem müssen Bäume gefällt und Gebäude abgebrochen werden, dies muss bis Februar 2023 fertig sein. Im Sommer 2023 soll dann der tatsächliche Baustart sein. Daniel Kohler geht von vier Jahren Bauzeit aus. Sprich: 2027 sollen die ersten Passagiere in die verlängerte S-Bahn einsteigen können.

Verzögerung hat auch etwas Positives gebracht

„Die Allermeisten hätten sich das viel schneller gewünscht“, sagte er in der Sitzung. Tatsächlich hat die Verzögerung aber auch etwas Positives gebracht. Die Förderquote hat sich in der Zwischenzeit deutlich erhöht, weil das Bundesverkehrsministerium die Strecke in ein Bundesprogramm aufgenommen hat. Dieses sieht zur Baukostenförderung Zuschüsse in Höhe von 90 Prozent vor. Vom Land ist eine Baukostenförderung in Höhe von 5,75 Prozent zu erwarten. Den Rest übernehmen zu unterschiedlichen Anteilen die Region, der Kreis und die Kommunen. Insgesamt soll die S-Bahn-Verlängerung nach aktuellem Stand rund 210 Millionen Euro kosten. Ob alles aber noch teurer wird – Stichworte Corona, Krieg –, müssten laut Daniel Kohler die Ausschreibungen zeigen. „Kostenprognosen sind aktuell nicht möglich“, betonte er.

„Das ist ein heftiger Batzen“, sagte der Stadtrat Dennis Birnstock (FDP) zu den Kosten, erfreulich sei aber, dass durch die Erhöhung der Förderung „relativ wenig“ für Filderstadt bleibe. Er hob hervor, dass der S2-Ausbau für die Stadt weitere städtebauliche Entwicklungsmöglichkeiten biete, „die es sonst nicht gegeben hätte“. Auch Walter Bauer (SPD) drängte auf eine städtebauliche Planung für Sielmingen, wo ein S-Bahnhof entstehen wird.

Was sich die Filderstädter eigentlich gewünscht hätten

Was über die Fraktionen hinweg betont wurde: Eigentlich hätten sich die Filderstädter in puncto S-Bahn viel mehr gewünscht, nämlich den Ringschluss in Richtung Neckartal. Stefan Hermann (Freie Wähler) stellte deswegen gar die Nachhaltigkeit des aktuellen Vorhabens in Frage. „Wir drängen zeitnah auf eine politische Aussage, dass hier etwas gewollt ist“, betonte er. „Wir bedauern, dass dafür noch kein Planungsansatz vorliegt“, sagte auch der Oberbürgermeister Christoph Traub. Walter Schwaiger (CDU) stellte klar, dass beim Thema Ringschluss für ihn noch nicht das letzte Wort gesprochen ist. „Wir werden weiter drum kämpfen“, sagte er. „Zunächst machen wir aber Schritt A.“

Wer für die S-Bahn-Verlängerung wie viel bezahlt

Kosten

Nach aktuellem Stand wird die S-Bahn-Verlängerung nach Neuhausen rund 210 Millionen Euro kosten. Der allergrößte Teil wird vom Bund finanziert. Auf der Basis derzeitiger Daten bleibt an Filderstadt ein Finanzierungsanteil von etwa 4,2 Millionen Euro hängen, wobei die ersten 1,5 Millionen bereits 2014 gezahlt wurden. In der Refinanzierungsvereinbarung zwischen dem Verband Region Stuttgart, dem Kreis, Neuhausen und Filderstadt wurde festgelegt, dass neben den Planungs- und Baukosten für die S2-Erweiterung auch die Investitionskosten für drei zusätzliche Fahrzeuge anteilig zu übernehmen sind. In Neuhausen wird eine ähnliche Summe fällig werden. Dort wird laut einer aktuellen Gemeinderatsvorlage für 2023 mit 3,99 Millionen im investiven Finanzhaushalt und 1,1 Millionen Euro im konsumtiven Ergebnishaushalt geplant. car