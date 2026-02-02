Was am Montag in Esslingen fährt - und was nicht

1 Warnstreik in Esslingens ÖPNV. Foto: Rudel

Warnstreik in Esslingen: Bundesweit stehen in verschiedenen Städten Busse und Bahnen still. Was erwartet Fahrgäste hier?











Link kopiert

Die Gewerkschaft Verdi ruft am Montag zum Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr auf. Demnach wird bundesweit gestreikt, auch Esslingen und Stuttgart sind betroffen. Verdi fordert unter anderem die Anhebung von Zuschlägen und Zulagen. Die Tarifverhandlungen für die rund 6700 Beschäftigten in den sieben baden-württembergischen kommunalen Nahverkehrsbetrieben sind ohne Angebot vertagt worden.

„Wir akzeptieren, dass die Finanzausstattung der Kommunen diese Tarifrunde mit beeinflusst“, erklärt Jan Bleckert, Verdi-Verhandlungsführer. „Wir akzeptieren nicht, dass die kommunalen Arbeitgeber die Beschäftigten mit der ständigen Androhung von Leistungskürzungen und Preiserhöhungen für Fahrgäste erpressen wollen.“ Mit dem Warnstreik wolle man daher ein klares Signal setzen, so Bleckert: „Wer in Tarifverhandlungen Arbeitsbedingungen verschlechtern, statt verbessern will, muss mit erheblichem Widerstand rechnen.“

Esslingen: Warnstreik legt Buslinien lahm

In Esslingen streiken am Montag die Mitarbeitenden des Städtischen Verkehrsbetriebs (SVE), erklärt eine Sprecherin des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart (VVS) auf Nachfrage. Betroffen sind dabei die Buslinien 101, 102, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 113, 115, 118, 132 und 138. Diese seien bereits am vergangenen Freitag aus der Auskunft entfernt worden, damit Fahrgäste die Verbindungen gar nicht erst angezeigt bekommen. Die Busgesellschaften der DB-Regio, wie die Friedrich Müller Omnibusunternehmen GmbH, deren Fahrzeuge unter anderem auf den Fildern unterwegs sind, fahren nach Plan. In Stuttgart ist die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) vom Streik betroffen, daher werden keine Stadtbahnen und Busse unterwegs sein. Eine Ausnahme stellen die Linien 53, 54, 58, 59, 60, 64, 66, 71, 73, 90 und 99 dar. Diese werden von Subunternehmen gefahren und seien daher vom Streik nicht betroffen.

Ein Notfahrplan für den Schülerverkehr wird nicht eingerichtet. Zudem wird der Infopoint des SVE während des Streiks nicht besetzt sein. Die S-Bahnen, Regionalzüge, Nebenbahnen, der VVS-Rider und weitere Busunternehmen in der Region sind, laut VVS, nicht vom Warnstreik betroffen. Alle aktuellen Informationen sind auf der Website des VVS aufgeführt. Zudem informieren die Apps und elektronischen Fahrplanauskünfte der SSB und des VVS Fahrgäste für den betroffenen Zeitraum über Fahrten, die nutzbar sind.