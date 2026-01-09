ÖPNV in Esslingen: Immer wieder Ärger wegen nicht funktionierender Aufzüge am Esslinger Bahnhof

1 Die nicht funktionierenden Aufzüge am Esslinger Bahnhof sind ein häufiger Grund für Beschwerden. Foto: Pressefoto Horst Rudel

Der Bahnhof Esslingen ist nicht barrierefrei: Drei von vier Aufzügen sind derzeit außer Betrieb – und mobilitätseingeschränkten Menschen wird nicht geholfen, so die Kritik.











Link kopiert

Andrea Lindlohr mag das Problem selbst nicht betreffen, für die 50-Jährige sind die Treppen hinauf zu den Bahnsteigen des Esslinger Bahnhofs kein Problem. Und dennoch ärgert sich die Landtagsabgeordnete der Grünen maßlos darüber, dass die Aufzüge so unzuverlässig funktionieren – und zeitweise sogar alle vier gleichzeitig außer Betrieb sind.

Wie Lindlohr am Donnerstag erfahren hat, seien alle Aufzüge mindestens drei Tage am Stück stillgestanden. Deshalb hat sie umgehend an die Deutsche Bahn geschrieben und diese aufgefordert, kurzfristig Abhilfe zu schaffen. Denn ohne die Aufzüge sei der Bahnhof „für viele Menschen faktisch nicht barrierefrei nutzbar – darunter Rollstuhlfahrende, Menschen mit Rollatoren, Eltern mit Kinderwagen oder Reisende mit schwerem Gepäck“, moniert die Esslinger Landespolitikerin. Einen Tag später war zumindest der Aufzug zu den Gleisen 7/8, an dem die S-Bahnen der Linie 1 halten, wieder in Betrieb.

Bahn erneuert derzeit planmäßig zwei Aufzüge am Bahnhof Esslingen

Weil die Aufzüge nicht fahren, müssen Kinderwagen die Treppen hinuntergetragen werden. Foto: Pressefoto Horst Rudel

Dennoch ärgert sich Lindlohr. Unverständlich ist aus ihrer Sicht, dass aktuell keine sogenannten Reisendenhelfer von der Bahn eingesetzt werden – schließlich werden die Aufzüge an den Gleisen 2/3 und 5/6 schon seit November vergangenen Jahres planmäßig für 500 000 Euro erneuert – und die Arbeiten dauern nach Mitteilung der Bahn voraussichtlich noch bis Februar an. Betroffen davon sind insbesondere Fahrgäste, die die Regionalzüge MEX 12, 16 und 18 nutzen. Der Aufzug am Bahnhofsvorplatz steht schon seit langem ohne Angaben von Gründen nicht mehr zur Verfügung.

Lindlohr ärgert sich: Es gibt keine Unterstützung für die Betroffen

„Wenn Aufzüge ausfallen, braucht es zumindest kurzfristige Alternativen“, betont die Esslinger Abgeordnete. In der Vergangenheit habe die Deutsche Bahn bei längeren Arbeiten durchaus temporäre Unterstützungsangebote organisiert, um mobilitätseingeschränkten Menschen den Zugang zu den Bahnsteigen zu ermöglichen, weiß sie aus Erfahrung. Das Problem sei ja nicht neu: Schon mehrfach hat Lindlohr die Bahn schriftlich auf wiederkehrende Stillstände hingewiesen und Verbesserungen angemahnt. Zuletzt im Juli 2025.

„Dass an einem so wichtigen Verkehrsknotenpunkt wie dem Bahnhof Esslingen alle Aufzüge gleichzeitig ausfallen und es keinerlei Unterstützung für Betroffene gibt, ist schlicht nicht akzeptabel“, sagt Lindlohr in aller Deutlichkeit. „Barrierefreiheit darf kein Lippenbekenntnis sein – sie muss im Alltag funktionieren, gerade dann, wenn die Technik versagt.“