ÖPNV in Esslingen: Busverbindungen wegen Krankenstand ausgefallen

ÖPNV in Esslingen

1 Wegen vieler Krankheitsfälle und Urlaub kam es bei den SVE zu Personalengpässen (Symbolfoto). Foto: /Robin Rudel

In den vergangenen Tagen ärgerten sich Fahrgäste in Esslingen immer wieder über ausgefallene Busverbindungen. Besonders betroffen war die Linie 101. Laut Verwaltung können seit dieser Woche wieder alle Linien bedient werden.











Für Ärger bei den Nutzerinnen und Nutzern des ÖPNV sorgten in den vergangenen Tagen immer wieder ausgefallene Busse in Esslingen. Betroffen waren unter anderem stark frequentierte Busse der Linie 101 aber auch weitere Verbindungen, die vom Städtischen Verkehrsbetrieb (SVE) bedient werden. Wegen eines unerwartet hohen Krankenstands beim SVE sowie der Ferienzeit mit vielen Mitarbeitenden im Urlaub stand in den letzten Wochen weniger Fahrpersonal zur Verfügung, teilt die Verwaltung mit. Seit dieser Woche seien jedoch viele Mitarbeitende des SVE wieder aus dem Urlaub zurückgekehrt, sodass nun wieder alle Buslinien zuverlässig bedient werden können, heißt es vonseiten der Stadt

Ausfallende Fahrten werden nach Angaben der Stadtverwaltung von der Leitstelle des SVE stets frühzeitig im Verkehrssystem gemeldet. Die anschließende, technische Übermittlung an die VVS-App und deren Fahrplanauskunft verzögert sich allerdings in manchen Fällen, sodass es immer mal wieder vorkommt, dass ein entsprechender Hinweis fehlt. Hier arbeite der Systembetreiber bereits an einer Lösung, teilt die Stadtverwaltung mit.