1 VVS-Geschäftsführer Horst Stammler (li.) und OB Fritz Kuhn zeigen das neue 365-Euro-Ticket für Schüler und Azubis. Foto: Lg/Kovalenko

Viele Dauerkartenbesitzer im VVS konnten ihr Abo corona-bedingt nicht oder nur unzureichend nutzen. Sie sollen nun einen Treuebonus erhalten, der mindestens 15 Euro betragen wird. Aber für Schüler und Azubis gibt es weitere Verbesserungen.

Stuttgart - Es ist ein Zauberwort, das in keiner Sonntagsrede von Verkehrspolitikern fehlen darf, wenn es um die Fahrt mit Bussen und Bahnen geht: das 365-Euro-Ticket. Für Schüler, die in Stuttgart wohnen und hier zur Schule gehen, und für Auszubildende mit Wohnsitz in Stuttgart wird es von 1. September an Wirklichkeit. Dann werden das Scool-Abo und das Azubiticket, die beide VVS-weit gelten, von der Stadt so stark bezuschusst, dass man damit für einen Euro pro Tag Busse und Bahnen nutzen kann.