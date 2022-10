ÖPNV in der Region Stuttgart

1 Die Deutsche Bahn informierte ihre Kunden sehr kurzfristig darüber, dass die Strecke zwischen Messe und Filderstadt wieder freigegeben ist. Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Die gute Nachricht für Pendler kam kurzfristig: Am Dienstagabend hat die DB über ihre App informiert, dass die S-Bahn ab Mittwoch zwischen Airport und Bernhausen wieder fährt. Damit endet der wochenlange Ersatzverkehr.















Link kopiert

Pendler auf den Fildern können aufatmen: Seit Mittwochmorgen verkehren die Züge der Linie S 2 wieder zwischen Flughafen/Messe und Filderstadt. Darüber informierte die Deutsche Bahn ihre Kunden am Dienstagabend, zum Beispiel in der digitalen Fahrplanauskunft. „Für die Kurzfristigkeit dieser Informationen können wir uns nur entschuldigen“, sagt ein Bahnsprecher auf Nachfrage. Dass die Züge wieder bis nach Filderstadt verkehren, sei am Mittwoch auch während der Fahrten durchgesagt worden. Zudem bedeute die Aufhebung des Ersatzverkehrs eine Fahrzeitverkürzung für die Kundinnen und Kunden.

Unsere Empfehlung für Sie S-Bahn nach Filderstadt Auf Pendler kommen weitere Änderungen zu Noch immer verkehren auf der Strecke zwischen Flughafen und Filderstadt keine S-Bahnen. Jetzt gibt es auch noch beim Ersatzverkehr Änderungen.

Damit endet der wochenlange Ersatzverkehr auf dem Streckenabschnitt Flughafen/Messe – Filderstadt. Seit dem 9. September waren dort Busse unterwegs gewesen. Grund für die Unannehmlichkeiten waren erhöhte Abnutzungen an den Rädern der Bahnen. Die Ursache war zunächst unklar. Der Betrieb wurde eingestellt. Ohne Klarheit werde die Endhaltestelle Filderstadt nicht wieder angefahren, weil man sonst „mit 35 Fahrzeugen ins Risiko“ gehen würde und im Schadensfall die S 2 Schorndorf-Filderstadt ganz einstellen müsste, stellte der S-Bahn-Chef Dirk Rothenstein damals klar.

Weitere Messdaten werden im Linienbetrieb erhoben

Inzwischen haben verschiedene Untersuchungen stattgefunden. „Die Deutsche Bahn (DB) hat nach Testfahrten gemessen, dass die Abnutzung der Räder in den engen Bögen auf normalem Niveau bleibt, wenn die Schienen zusätzlich zu den technischen Anlagen im Gleis geschmiert werden“, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung. Damit könnten die Fahrzeuge auf diesem Abschnitt wieder planmäßig eingesetzt werden.

Indes gehen die Nachforschungen weiter: Fachleute sollen herausfinden, wie beim komplexen Zusammenwirken von Rad und Schiene die Abnutzung der Räder langfristig auf niedrigem Niveau gehalten werden kann. Dazu benötigt sie noch Messdaten. Diese werden nun im planmäßigen Linienbetrieb der S 2 erhoben. Parallel dazu hat die DB ein digitales 3D-Abbild des Streckenabschnitts erstellt. Dieses soll es den Fachleuten ermöglichen, die Besonderheiten in den engen Streckenbögen genau zu analysieren, ohne Änderungen an der Strecke oder den Fahrzeugen vornehmen zu müssen.