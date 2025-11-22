ÖPNV in Aichwald: Mehr Mittel für Busverbindungen nach Esslingen und Weinstadt – Linie 107 vor Aus

1 Die neue Ausschreibung des Liniebündels ES03 Schurwald wird für Aichwald Veränderungen im Busverkehr mit sich bringen. Foto: Andreas Kaier

Änderungen im ÖPNV stehen bevor. Die Gemeinde Aichwald will den Busverkehr nach Esslingen und Weinstadt mit mehr Mitteln sichern. Doch die Linie nach Plochingen steht vor dem Aus.











Link kopiert

Dem ÖPNV-Angebot in Aichwald stehen Veränderungen bevor. Wenn der Landkreis Rems-Murr und der Gemeinderat der Stadt Weinstadt nicht zustimmen und zusätzliche Kosten übernehmen, könnte der Fahrplan der Buslinie 114 von Weinstadt nach Aichwald und zurück ab Januar 2028 etwas ausgedünnt werden. Zudem wird voraussichtlich die Linie 107 nach Plochingen mangels Nachfrage ihren Betrieb einstellen.

Hintergrund ist die bevorstehende turnusgemäße Ausschreibung des sogenannten Linienbündels ES03 Schurwald durch den Landkreis Esslingen, das bis Ende 2027 noch von der Firma Schlienz Tours ohne kommunale Zuschüsse bedient wird. Zu dem Bündel zählen neben den Buslinien 114 und 107 noch die Buslinien 106 von Esslingen nach Baltmannsweiler sowie die Nachtbuslinien N14 von Esslingen nach Aichwald und N16 von Esslingen nach Baltmannsweiler.

Hatte Schlienz Tours auf eigenwirtschaftlicher Basis bislang mehr Fahrten angeboten, als seinerzeit vom Landkreis Esslingen im Basisangebot gefordert war, drohen diese Fahrten künftig zu entfallen, falls die betroffenen Kommunen sich nicht an der Finanzierung beteiligen. Der Aichwalder Gemeinderat hat während seiner jüngsten Sitzung am Montagabend bereits der kommunalen Mitfinanzierung zugestimmt.

Aichwald unterstützt Buslinie 114 mit 13.500 Euro jährlich

Rund 13.500 Euro kostet es die Schurwaldgemeinde im Jahr, um den Halbstundentakt der Buslinie 114 zwischen Esslingen und Aichwald auch künftig freitags und samstags zwischen 20 und 24 Uhr beizubehalten. Unter der Woche soll der Halbstundentakt von montags bis donnerstags aus Kostengründen in einen Stundentakt umgewandelt werden, wie es das Basisangebot des Landkreises vorsieht. Laut Bürgermeister Andreas Jarolim hat sich die Stadt Esslingen bereits bereit erklärt, ihren Anteil an den Kosten zu tragen. „Dort hat der Gemeinderat schon zugestimmt“, sagt Jarolim.

Etwas anders sieht die Situation bei der Verbindung zwischen Aichwald und Weinstadt aus, die unter anderem von Schülern weiterführender Schulen in Weinstadt genutzt wird. Dort haben die Aichwalder Gemeinderäte bereits jährliche Ausgaben in Höhe von 11.000 Euro bewilligt, doch ist sich Jarolim nicht sicher, ob auch Weinstadt und der Rems-Murr-Kreis vor dem Hintergrund klammer Kommunalkassen den zusätzlichen Ausgaben zustimmen werden. 6.400 Euro würde es Aichwald kosten, in der Hauptverkehrszeit von montags bis freitags am frühen Morgen und späten Nachmittag von einem Stunden- auf einen Halbstundentakt zu gehen und jeweils zwei zusätzliche Fahrten in jede Richtung anzubieten.

Weitere 4.700 Euro würden fällig, wenn die Buslinie 114 wie bislang auch künftig an Samstagen verkehren würde. Sonntags fährt ohnehin kein Bus. „Wir gehen nicht davon aus, dass Weinstadt dem zustimmen wird“, ist Jarolim wenig hoffnungsvoll, denn Aichwald profitiere von den zusätzlichen Fahrten stärker als Weinstadt.

Linie 107 vor dem Aus: Kaum Fahrgäste zwischen Aichwald und Plochingen

Zudem sieht das neue Basisangebot vor, dass die Nachtbuslinien N14 und N16 zwischen Esslingen und Aichwald beziehungsweise Baltmannsweiler auch weiterhin unverändert angeboten werden. Dagegen soll die Linie 107, die Aichwald mit Plochingen verbindet, ab Januar 2028 eingestellt werden. Jarolim begründet diesen Schritt mit den wenigen Fahrgästen, die diese Verbindung täglich nutzen. „Oft sitzen nur zwei oder drei Leute im Bus“, sagt Jarolim.

Trotz der drohenden Verschlechterung steht der Aichwalder Verwaltungschef dem zukünftigen Basisangebot positiv gegenüber. „Mehr als 95 Prozent der bisherigen Fahrten bleiben bestehen“, sagt er. Zudem sei die Verbindung nach Weinstadt, die bislang von der Firma Schlienz Tours als zusätzliches Angebot auf eigenwirtschaftlicher Basis angeboten worden sei, künftig im Basisangebot enthalten und damit langfristig gesichert.