ÖPNV im Kreis Esslingen: Schnellbus zwischen Kirchheim und Fildern fährt weiterhin

1 Die Expressbuslinie zwischen Kirchheim und Flughafen ist beliebt. (Archivfoto) Foto: Horst Rudel

Der Schnellbus X10 zwischen Kirchheim und dem Flughafen bleibt entgegen anderer Linien im Kreis Esslingen erhalten. Welche Rolle die Landesförderung dabei spielt.











Anders als weitere Expresslinien im Kreis Esslingen verkehren die Relex-Busse zwischen Flughafen und Kirchheim weiterhin. Darauf machen die Esslinger Landtagsabgeordneten Andrea Lindlohr (Grüne) und Andreas Deuschle (CDU) aufmerksam. Sie weisen daraufhin, dass das Land Baden-Württemberg diese weiter fördert.

Die Linie X10 besteht seit 2016 mit Haltestellen in Wendlingen, Köngen, Denkendorf und Neuhausen. Sie verbindet das Neckartal mit dem Flughafen und die Kommunen ohne direkte Anbindung mit dem S-Bahn-Netz in Kirchheim. Laut vom Verband Region Stuttgart (VRS) veröffentlichten Zahlen nutzten im Jahr 2024 täglich mehr als 1200 Personen die Busse der Linie X10. Aufgabenträger ist der VRS, der auch drei weitere Expressbusse trägt, darunter die Linie X20 von Esslingen nach Waiblingen. Ab Mitte dieses Jahres sollen zudem Fahrzeuge von Kirchheim nach Göppingen verkehren (Linie X92).

„Der Regiobus X10 zeigt, wie leistungsfähiger ÖPNV funktioniert“

Eine bedeutende Rolle zur Kostendeckung der Relex-Busse spielt nach früheren Angaben des VRS das Regiobus-Förderprogramm von Baden-Württemberg. Das Land stellt in der aktuellen Förderperiode für landesweit 52 Linien insgesamt 29 Millionen Euro bereit. „Der Regiobus X10 zeigt, wie leistungsfähiger ÖPNV auch außerhalb der Schiene funktionieren kann“, sagt Andreas Deuschle. „Die Linie sorgt für schnelle, verlässliche und komfortable Mobilität, auf die viele Pendlerinnen und Pendler aus dem östlichen Landkreis Esslingen bauen können. Dass das Land diese Verbindung weiter unterstützt, ist ein starkes Signal für unsere Kommunen.“ Gerade dort, wo kein direkter Schienenanschluss bestehe, seien solche hochwertigen Busverbindungen unverzichtbar für eine klimafreundliche und alltagstaugliche Mobilität, ergänzt Andrea Lindlohr.

Weitere Expressbuslinien, die auch im Kreis Esslingen verkehrt haben, sind dagegen zum Fahrplanwechsel im vergangenen Dezember eingestellt worden: die Fahrzeuge der X4 von Degerloch über Bernhausen, Sielmingen, Wolfschlugen, Oberensingen nach Nürtingen und X7 von Degerloch über Plattenhardt, Bonlanden nach Harthausen verkehren nicht mehr. Hintergrund war ein Streit um die Finanzierung: der Kreis Esslingen hätte sich künftig an den Kosten beteiligen sollen, was der Kreistag ablehnte.