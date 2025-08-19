ÖPNV im Kreis Esslingen: Ist das Neckartal vom Nahverkehr abgehängt?
Die S-Bahn-Verlängerung nach Sielmingen und Neuhausen – hier die Baustelle – wird den Nahverkehr auf den Fildern noch mehr Richtung Stuttgart weisen. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Die Zentralisierung des Nahverkehrs auf Stuttgart nimmt zu. Querverbindungen von den Fildern Richtung Esslingen werden geschwächt. Nur die Gemeinde Neuhausen sieht darin ein Problem.

Der S-Bahn-Anschluss Neuhausens; die von Nürtingen über die Schnellbahnstrecke nach Stuttgart brausenden Regionalexpresse mit Halt im Flughafenbahnhof: Die starken neuen Schienenverbindungen werden im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) auf den Fildern eine noch stärkere Ausrichtung auf Stuttgart bewirken. Mit Auswirkungen auf Siedlungsentwicklung, Pendler- und Kaufkraftströme.

