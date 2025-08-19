ÖPNV im Kreis Esslingen: Ist das Neckartal vom Nahverkehr abgehängt?

Die Zentralisierung des Nahverkehrs auf Stuttgart nimmt zu. Querverbindungen von den Fildern Richtung Esslingen werden geschwächt. Nur die Gemeinde Neuhausen sieht darin ein Problem.
Der S-Bahn-Anschluss Neuhausens; die von Nürtingen über die Schnellbahnstrecke nach Stuttgart brausenden Regionalexpresse mit Halt im Flughafenbahnhof: Die starken neuen Schienenverbindungen werden im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) auf den Fildern eine noch stärkere Ausrichtung auf Stuttgart bewirken. Mit Auswirkungen auf Siedlungsentwicklung, Pendler- und Kaufkraftströme.