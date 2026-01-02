ÖPNV auf den Fildern: S-Bahn-Strecke am CMT-Wochenende gesperrt – Tausende Besucher betroffen

1 S-Bahn am Bahnhof Leinfelden: Zwischen dem 16. und dem 18. Januar wird die Verbindung in Richtung Flughafen mal wieder gekappt Foto: Caroline Holowiecki

Während Mitte Januar massenhaft Menschen zur Reisemesse CMT und zum Landesnarrentreffen in Leinfelden-Echterdingen erwartet werden, wird die S-Bahn-Strecke gesperrt. Warum?











Dass die S-Bahn-Stammstrecke immer wieder gesperrt wird, daran hat man sich in der Region Stuttgart mittlerweile gewöhnt. Der Ausbau zum zukünftig digitalen Zugbetrieb läuft. Auch zwischen dem 16. und dem 18. Januar wird die Verbindung in Richtung Flughafen mal wieder gekappt. Allerdings werden diesmal weitaus mehr Menschen von der Stilllegung betroffen sein als sonst. Denn just an jenem Wochenende wird nicht nur die große Urlaubsmesse CMT eröffnet, in Leinfelden-Echterdingen richtet der Fasnetverein „die Filderer“ auch das Landesnarrentreffen aus. 104 Vereine werden erwartet, allein zum großen Umzug rechnet der Filderer-Präsident Markus Schumann mit rund 20 000 Zuschauern. Sie alle werden auf Menschenmassen treffen, die zur CMT wollen. Zum Vergleich: Im Januar 2025 tummelten sich dort 260 000 Besucherinnen und Besucher.

Verschiebung der S-Bahn-Streckensperrung nicht möglich

Das Timing für die S-Bahn-Sperrung ist also denkbar schlecht. Laut dem Bürgermeister Carl-Gustav Kalbfell haben Stadtverwaltung und Messe über viele Monate versucht, das Ganze abzuwenden: „Das Ordnungsamt und Herr OB Ruppaner haben mehrere mündliche und schriftliche Anläufe unternommen, um eine Verschiebung der Streckensperrungen zu erreichen.“ Die Vorstöße waren jedoch nicht von Erfolg gekrönt. Vor wenigen Tagen habe die Stadtverwaltung eine Mail erreicht, in der die Streckensperrung der S2 und S3 am Wochenende des Landesnarrentreffens und auch der CMT bestätigt worden sei. Zwar werde es einen Schienenersatzverkehr geben, sagt er, der sei aber wegen der Straßensperrungen beim Landesnarrentreffen keine wirkliche Alternative.

Sprecher der Deutschen Bahn: „Können Plan nicht mehr ändern“

Tatsächlich werden mehrere Wochenenden betroffen sein. Wie ein Bahnsprecher erklärt, werden vom 16. Januar bis zum 9. Februar jeweils an den vier Wochenenden die Strecken Rohr-Filderstadt und Rohr-Böblingen für den Zugverkehr gesperrt. Vom 14. Februar bis zum 23. Februar seien noch mal zwei Wochenenden dran. An den betroffenen Wochenenden seien die S-Bahnen der Linien S1, S2 und S3 durchgängig im Halbstundentakt unterwegs, starteten und endeten aber jeweils in Stuttgart-Vaihingen. Zwischen Vaihingen und Böblingen sowie Filderstadt würden Busse eingesetzt. Von und nach Flughafen/Messe fahren demnach sowohl von Vaihingen als auch von Böblingen zusätzliche Direktbusse. Auch zwischen Böblingen und Herrenberg werde es zusätzliche Verbindungen geben. Das alles sei „von langer Hand geplant“, resümiert der Sprecher, Firmen seien beauftragt, Personal eingeteilt. „Uns ist bewusst, dass das die publikumsstärkste Touristikmesse der Welt ist“, sagt er über die CMT, dennoch könne man den Plan nicht mehr ändern.

Auf der Messe ist man enttäuscht. „Im dritten Jahr in Folge stehen wir vor der sehr unerfreulichen Situation, dass ausgerechnet zu den besucherstärksten Tagen des Jahres, den CMT-Wochenenden, der S-Bahn-Verkehr für planbare Arbeiten unterbrochen wird“, teilt die Sprecherin Stefanie Kromer mit. Auch wenn Stadtbahnen und Busse zur Verfügung stünden, konterkariere dies die langjährigen Bemühungen der Messe zur Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs, zumal diesmal auch noch das Intergastra-Wochenende im Februar von S-Bahn-Ausfällen betroffen sei. Man sei zwar informiert worden – jedoch ohne Einflussmöglichkeiten. „Als Gastgeberin der weltweit besucherstärksten Tourismusmesse sind wir auf eine partnerschaftliche Abstimmung angewiesen.“ Stattdessen müsse man nun davon ausgehen, dass mehr Menschen mit dem Auto anreisen werden – obwohl im Eintritt die VVS-Fahrkarte inkludiert ist –, was zusätzliche organisatorische Anpassungen bei Parkplatzflächen, Verkehrslenkung und Besucherinformation erfordere.

Auch in Leinfelden-Echterdingen bereitet man sich vor. Kalbfell spricht von einem „Großkampftag“ für den gemeindlichen Vollzugsdienst. „Wir haben alle Urlaubssperre und sind alle da.“ Die Stadt werde Busparkplätze auf dem Renault-Gelände und im Gebiet Goldäcker ausweisen, die Filderer sind ihrerseits auf Firmen zugegangen, um für Parkflächen für die Narrenvereine von auswärts zu werben. „Es wird eine Ausnahmesituation werden mit dem Parken“, prophezeit er, immerhin verkehrten aber die U5 nach Leinfelden und die U6 zur Messe. Carl-Gustav Kalbfell sagt, man werde die SSB bitten, sich mit extra langen Zügen auf den Ansturm vorzubereiten.

Zwei Großveranstaltungen

Die Tourismusmesse

Die CMT – kurz für Caravan, Motor und Touristik – ist die nach eigenen Angaben weltweit größte Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit. Sie findet in diesem Jahr vom 17. bis zum 25. Januar auf der Messe Stuttgart statt und ist in dieser Zeit täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Tagestickets sind online erhältlich, die Preise starten bei 15 Euro für Erwachsene an Wochentagen.

Das Narrentreffen

Das Landesnarrentreffen, ausgerichtet vom Verein Die Filderer, findet vom 16. bis zum 18. Januar in Leinfelden-Echterdingen statt. Gefeiert werden auch 60 Jahre Vereinsgeschichte. Der Höhepunkt des turbulenten Wochenendes wird der große Narrenumzug am Sonntag sein. 104 Vereine haben sich hierzu angemeldet. Start: um 13.33 Uhr an der Echterdinger Straße.