Vom 11. Dezember an fahren Busse und Bahnen anders. Auf der Filderebene gibt es einige Verbesserungen. Wir haben alle Neuerungen im Überblick zusammengestellt.















Für die Nutzer von Bus und Bahn ist es ein wichtiger Termin: Immer kurz vor dem Jahresende wechselt der Fahrplan. Diesmal ist es der 11. Dezember. Dann wird für Pendler nicht nur vieles anders, sondern manches auch besser. Alle neuen Verbindungen sind bereits in der elektronischen Fahrplanauskunft des Verkehrsverbunds Stuttgart (VVS), über die VVS-App oder die Internetseite abrufbar. Wir haben die wichtigsten Neuerungen auf der Filderebene in einem Überblick zusammengestellt.

Mehr S-Bahnen an Samstagen

Im Laufe des Jahres 2022 sind neue Fahrzeuge an die S-Bahn Stuttgart geliefert worden. Dadurch können in der Hauptverkehrszeit nun nahezu alle S-Bahnen mit drei Einheiten als sogenannter Langzug fahren. Zudem sind ab 11. Dezember an Samstagen deutlich mehr S-Bahnen als bisher unterwegs: Die Züge auf den Linien S 1 bis S 6 sowie S 60 sind dann nicht nur nachmittags, sondern von etwa 8.30 Uhr bis 20.30 Uhr durchgehend alle 15 Minuten unterwegs. Es gibt Ausnahmen, wo die S-Bahnen auch künftig im Halbstundentakt fahren. Allerdings betreffen diese nicht die Filderebene. Für die S 2 nach Filderstadt bedeutet das konkret, dass die Züge vom 11. Dezember an auch samstags in der Zeit von 8.30 Uhr bis 20.30 Uhr alle 15 Minuten fahren werden. Im Gegenzug endet allerdings die S 3 während dieser Zeit bereits in Vaihingen.

Anpassungen bei den Bussen

Weil die S-Bahnen der Linie S 2 ab dem Fahrplanwechsel auch an Samstagen alle 15 Minuten unterwegs sein werden, müssen die Abfahrtszeiten verschiedener Buslinien auf den Fildern angepasst werden. Auf verschiedenen Abschnitten gibt es künftig einen dichteren Takt. So fahren die Busse der Linien 812, 813 und 815 im Abschnitt Bernhausen – Bonlanden künftig im 15-Minuten-Takt statt wie bisher im 30-Minuten-Takt. Auf den Linien 816 und 817 verkehren im Abschnitt Bernhausen – Neuhausen künftig drei statt wie bisher nur zwei Busse pro Stunde, allerdings fahren sie in einem unregelmäßigen Takt. Ein regelmäßiger Takt gilt künftig für die Linie 826 im Abschnitt Leinfelden – Waldenbuch: Auf dieser Strecke fahren die Busse künftig alle 15 Minuten. Das gleiche gilt für die Linien 76 und 77 zwischen Echterdingen und Bonlanden. Das Angebot auf der Linie 73 Neuhausen – Plieningen – Degerloch wird ebenso verdichtet: Am Wochenende sowie an Feiertagen fahren die Busse ab dem Fahrplanwechsel zwischen 7 Uhr und 9 Uhr in einen 30-Minuten-Takt. Bisher gab es zu diesen Zeiten nur einen Stundentakt.

Änderungen bei den Schnellbuslinien Kleinere Änderungen sind für die Schnellbuslinien X 4 Degerloch – Nürtingen und X 7 Harthausen – Degerloch geplant: Die jeweils erste Fahrt in Richtung Süden entfällt. Dafür gibt es jeweils eine zusätzliche Fahrt um 20.50 Uhr von Degerloch nach Nürtingen beziehungsweise Harthausen.

Stadtbahnlinie U 8 fährt häufiger

Auch bei der Stadtbahnlinie U 8 ändert sich ein bisschen etwas. Sie ist künftig in der morgendlichen Rushhour von etwa 6.30 Uhr bis 9 Uhr an Schultagen im Zehn-Minuten-Takt zwischen Heumaden und Vaihingen unterwegs. Verkürzte Fahrten der U 8 bis zur Waldau wurden gestrichen. Einzelne Bahnen der Linie 8 fahren auch weiter nach Ostfildern. Für die Zukunft ist geplant, dass die Linie auch nachmittags alle zehn Minuten im Einsatz sind.