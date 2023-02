1 Beim ökumenischen Gebetsabend am Freitag in der Domkirche St. Eberhard spricht unter anderem Bischof Gebhard Fürst, auch Helfer wie Yehor Parsyak kommen zu Wort. Foto: Max Kovalenko/Max Kovalenko

An diesem Freitagabend ist die Innenstadt voller als sonst. Russlands Angriff auf die Ukraine, der sich zum ersten Mal jährt, treibt viele um. An vielen Ecken auf der Königstraße gibt es Demonstrationen, Flugblatt-Aktionen und Redner der verschiedensten politischen Richtungen. Auch um 18 Uhr noch ist die Wendeplattform der Busse vor dem Alten Schloss voll mit Leuten, die Busse müssen umgeleitet werden.

Gemeinsam ist allen das Verlangen nach Frieden. Das ist auch so beim ökumenischen Gebet in der sehr gut gefüllten St.-Eberhard-Kirche. Begleitet von den Stuttgarter Friedensfanfaren, ziehen dort feierlich ein die Bischöfe Gebhard Fürst und Ernst-Wilhelm Gohl, der Erzpriester Dimitrios Katsanos, Stadtdekan Christian Hermes und Pfarrer Roman Wruszczak von der ukrainisch-griechisch-katholischen Gemeinde. Deren Chor hat schon Aufstellung genommen.

Der Krieg ist in Stuttgart angekommen

Zur Eröffnung erinnert Fürst daran, dass schon vor einem Jahr an diesem Ort ein ökumenisches Friedensgebet stattgefunden habe in der Hoffnung auf einen Krieg, der möglichst schnell zu Ende gehen möge. Eine Hoffnung, die sich nicht erfüllt hat. Das Friedensgebet an diesem Freitagabend zeigt, dass dieser Krieg inzwischen auch hier angekommen ist. Da sind die Geflüchteten, die mit viel Leid zurecht kommen müssen, da sind Helfer und Helfende, die alles unternehmen, um jene zu unterstützen, die noch in der Ukraine leben. Yehor Parsyak ist so einer, der Hilfstransporte organisiert, der im Verlauf dieser Gebetsstunde vorgestellt wird. Oder die Kinderkrankenschwester Julia Melnyk, welche die Hilfsinitiative Wolja gegründet hat. Oder Nataliya Bondar, die Leiterin des Chores, die in sehr bewegten Worten beschreibt, was ihr dieser Abend bedeutet.

Eine Ikone auf einer Munitionskiste

Auf der linken Seite des Kirchenschiffs befindet sich eine Ikone, eine klassische orthodoxe Mariendarstellung mit Jesuskind, hier jedoch angebracht auf die Seite einer Munitionskiste mit rostigen Nägeln. Darüber ist die Statue der güldenen Madonna der Eberhard-Gemeinde. Die gemeinsame Verehrung der Gottesmutter Maria, das ist einer von vielen theologischen Anknüpfungspunkten der Religionen, die an diesem Freitag in der Domkirche St. Eberhard zusammenkommen.

Der Friede ist immer bedroht

„Erbarme dich der Menschen, Gott, die den Krieg erleiden in der Heimat und als Geflüchtete. Erbarme dich der Menschen, die die Folgen und Auswirkungen dieses Krieges erleiden bis in die fernsten Winkel der Erde“ – das sind nur einige der Fürbitten, die an diesem Abend vorgetragen werden. Und dann die Lesung aus der Johannes-Schrift: „Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch“. Bischof Gohl greift diesen Satz auf: „Gott hinterlässt uns seinen Frieden. Aber er ist deshalb keine Selbstverständlichkeit. Der Friede ist immer bedroht. Und es ist unsere Aufgabe, dagegen vorzugehen.“ Und Gohl weiter: „Ohne Gerechtigkeit gibt es keinen Frieden“.

Die ukrainischen Geistlichen sind vor allem erschüttert von dem, was in ihrem Land vorgeht. „Der Aggressor setzt sogar den Winter als Kriegswaffe ein. Die Menschen haben keinen Strom, kein Wasser, kein Essen“, liest Wruszczak aus einem Brief des ukrainischen Bischofs Bohdan Dzyurak vor. In der Eberhard-Kirche ist das ein ökumenischer Gebetsabend mit vielen bitteren Tönen, aber auch mit viel Trost in der Gemeinschaft.