Die Ökumenische Familienbildungsstätte Esslingen wurde 1929 als Evangelische Mütterschule gegründet

Sie bietet Kurse, Vorträge und Veranstaltungen an: Die Evangelische Erwachsenenbildungsstätte Esslingen (FBS) in der Berliner Straße ist für viele Esslingerinnen und Esslinger eine Institution. Nun wird über ihre Zukunft beraten.











Der Gesamtkirchengemeinderat der evangelischen Kirche Esslingen berät nach Angaben des Dekans Bernd Weißenborn an diesem Donnerstag über die Zukunft der Ökumenischen Familienbildungsstätte (FBS) in der Berliner Straße in Esslingen. Es solle eine Entscheidung gefällt werden. Nach dem Beschluss des Gremiums werde sich die Gesamtkirchengemeinde ausführlich erklären, so der Dekan. Der FBS hatte bereits 2020 wegen finanzieller Probleme, der Auflösung des Trägervereins und sinkender Anmeldezahlen das Aus gedroht. Mit neuen Strukturen hatte es einen Neuanfang gegeben.