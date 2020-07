1 Mehrheit im Gemeinderat? Esslingen will Deutschlands erste Stadt werden, die den städtischen Busverkehr ausschließlich mit regenerativer Energie betreibt. Foto: Roberto Bulgrin

Der Busverkehr soll sich ab 2024 komplett aus regenerativer Energie speisen. Im Gemeinderat Esslingen zeichnet sich dafür eine Mehrheit ab.

Esslingen - Die Stadt Esslingen ist ihrem Ziel, die erste Stadt in Deutschland zu sein, die ihren gesamten städtischen Busverkehr mit regenerativer Energie versorgt, einen großen Schritt näher gekommen. Am Mittwoch erklärten die beiden Gemeinderätinnen von FÜR Esslingen, dass die Stadt den Busverkehr komplett in ihre Hand nehmen soll. Da sich auch schon die Grünen, SPD und Linke dafür ausgesprochen hatten, wäre im Abstimmungsfall eine Mehrheit gesichert. Zweifel an dem Vorhaben äußert die CDU.