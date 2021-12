Wie lange haben die Geschäfte an Silvester auf?

Es fehlt der Sekt zum Anstoßen oder der Käse für das geplante Raclette zum Abendessen? Wie lange man an Silvester noch die letzten Kleinigkeiten besorgen kann, steht hier im Überblick.















Wer am 31. Dezember noch einkaufen gehen möchte, hat in diesem Jahr gute Karten: Silvester fällt 2021 auf einen Freitag, weshalb die meisten Supermärkte und Geschäfte prinzipiell geöffnet haben. Doch obwohl der 31. Dezember kein gesetzlicher Feiertag ist, gelten, wie an Weihnachten auch, einige Sonderregelungen bezüglich der Öffnungszeiten.

Regelungen der einzelnen Bundesländer

Wann die Geschäfte an Silvester geöffnet haben dürfen, ist durch die Ladenschlussgesetze der einzelnen Bundesländer geregelt. Wie lange man am Ende des Jahres einkaufen kann, hängt also unter anderem davon ab, in welchem Bundesland man wohnt und einkaufen möchte. Ein Überblick:

In den meisten Bundesländern dürfen die Geschäfte an Silvester von 0 bis 24 Uhr öffnen. Dazu zählen Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein. In diesen Bundesländern gelten demnach keine gesetzlichen Einschränkungen.

Von 6 bis 22 Uhr dürfen Läden in den Ländern Sachsen und Rheinland-Pfalz öffnen. Etwas kürzer sind die Öffnungszeiten für Geschäfte in Bayern und im Saarland ausgelegt: Dort dürfen Läden am 31. Dezember von 6 bis 20 Uhr geöffnet haben.

Allein in Bremen, Hessen und Thüringen und müssen die Geschäfte spätestens um 14 Uhr schließen.

Ladenbesitzer bestimmen Öffnungszeiten selbst

Diese gesetzlichen Vorschriften sind für die Geschäfte allerdings nur eine Richtlinie. Innerhalb der vorgegebenen Zeiten dürfen die jeweiligen Ladenbesitzer selbst entscheiden, wann genau sie ihren Türen öffnen und schließen möchten. Spätere Öffnungszeiten sowie frühere Schließungen sind demnach möglich und weit verbreitet.

Erfahrungsgemäß öffnen die meisten Supermärkte und Discounter zwischen 6 und 8 Uhr. Ihre Türen schließen die meisten an Silvester meist schon zwischen 12 und 14 Uhr. Vereinzelt haben Geschäfte auch noch länger, bis etwa 16 oder 17 Uhr geöffnet.

Kunden werden zumeist von den Supermärkten und Läden in der letzten Dezemberwoche über die geltenden Öffnungszeiten an Silvester informiert. Wer sich nicht sicher ist, wann sein Supermarkt des Vertrauens am letzten Tag des Jahres geöffnet hat, kann die genauen Zeiten direkt beim Geschäft erfragen.