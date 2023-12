Öffnungszeiten über Weihnachten: Brunch und Kaffee an den Feiertagen: Hier ist es in Stuttgart möglich

Brunch und Kaffee an den Feiertagen: Hier ist es in Stuttgart möglich

Bei manch einem gehört der weihnachtliche Brunch oder nachmittägliche Kaffeeausflug zum alljährlichen Ritual. Unsere Redaktion hat sich umgehört, welche Cafés an Heiligabend und Weihnachten ihre Pforten offen halten.











Vor der Bescherung am Heiligabend noch einen letzten, ruhigen Kaffee genießen oder die Weihnachtsfeiertage mit einem leckeren Frühstücks-Brunch eröffnen? Ob mit der ganzen Familie oder in trauter Zweisamkeit, für viele gehört solch ein Ausflug zum jährlichen Ritual. Wir zeigen auf, welche Cafés in Stuttgart an Heiligabend und Weihnachten geöffnet haben.

Café Le Théatre:

Seit 1990 bietet das Café Le Théatre in der Gloria Passage seinen Gästen Köstlichkeiten von regionalen Händlern. Das Café vereint moderne und traditionelle Rezepte. Unter der innovativen bunten Regenschirm-Dekoration lässt sich wunderbar ein ruhiger Kaffee zwischen den vielen Verwandtschaftsbesuchen an Weihnachten genießen.

In der Gloria Passage, Bolzstraße 6, Heiligabend 10-23 Uhr, 1. Weihnachtsfeiertag 10-23 Uhr, 2. Weihnachtsfeiertag 10-23 Uhr, Telefon: 0711/50446676

Café Hegel:

Die Brüder Georgios und Nikolaus Vitsas haben ihr Café im Februar dieses Jahres in der Eberhardstraße in den Räumlichkeiten der ehemaligen Bäckerei Hafendörfer eröffnet. Benannt ist es nach dem berühmten Stuttgarter Philosophen Friedrich Hegel. In modernem Ambiente lässt sich ein reichhaltiger Brunch am Morgen genießen.

Eberhardstraße 35, Heiligabend 8.30-16 Uhr, 1. Weihnachtsfeiertag 8.30-20 Uhr, 2. Weihnachtsfeiertag 8.30-20 Uhr, Telefon: 0711/39014521

Weltcafé Stuttgart:

Das Weltcafé am Charlottenplatz wirbt seinem Namen getreu mit Weltoffenheit, Fair Trade und Bio-Kost. Wenn das Wetter mitspielt, lädt auch der gemütliche Innenhof zum Niederlassen und Kaffeegenießen ein.

Charlottenplatz 17, Heiligabend 9-15 Uhr, 1. Weihnachtsfeiertag geschlossen, 2. Weihnachtsfeiertag 9-22 Uhr, Telefon: 0711/31511310

Mela Kaffee:

Das Café Mela ist vor allem für seinen exquisiten Kaffee bekannt. Die Betreiber kaufen die Bohnen direkt bei Kleinbauern aus Honduras und das macht sich am Geschmack des Heißgetränks bemerkbar. Dazu lässt sich ein geruhsamer Brunch zwischen den schlauchenden Weihnachtsfeierlichkeiten genießen.

Königstraße 7, Heiligabend 9-15 Uhr, 1. Weihnachtsfeiertag geschlossen, 2. Weihnachtsfeiertag 9-15 Uhr, Telefon: 0163/1762775

Bitter Sweet:

Das Café Bittersweet wurde Mitte 2023 im Stuttgarter Westen eröffnet. Die bunte Einrichtung mit popkulturellen Bezügen ist ein echter Hingucker. Zwar hat das Café an den Feiertagen geschlossen. An Heiligabend lässt sich aber noch ein stärkendes Frühstück für den Tag genießen.

Senefelderstraße 67, Heiligabend 10-14 Uhr, 1. Weihnachtsfeiertag geschlossen, 2. Weihnachtsfeiertag geschlossen, Telefon: 0152/03266950

deli:

Frühstück zu jeder Tageszeit – das ist das Konzept des Deli in der Stuttgarter Geißstraße. Regional und biologisch, schwäbisch und mediterran, sind die Attribute, mit denen das Café in der Innenstadt wirbt. Die Terrasse lädt außerdem zum entspannten Durchatmen ein.

Geißstraße 7, Heiligabend 9-16 Uhr, 1. Weihnachtsfeiertag 9-0 Uhr, 2. Weihnachtsfeiertag 9-0 Uhr, Telefon: 0711/2360200

The Gardeners Nosh:

Das Gardeners Nosh lockt vor allem mit einem vielfältigen Brunch-Angebot. Die Küche ist international ausgerichtet. Zeitgemäße Gastronomie und „Essen für die Seele“, lauten die Ideen des Betreiberpaars.

Calwer Straße 62, Heiligabend 9-16 Uhr, 1. Weihnachtsfeiertag 9-16 Uhr, 2. Weihnachtsfeiertag 9-16 Uhr, Telefon: 0711/28048211

Queer Kaffeehaus:

In der Christophstraße öffnet das Queer Kaffeehaus an allen drei Weihnachtstagen seine Pforten ab 10 Uhr. Eine mannigfaltige Auswahl an Kuchen und Torten, und vor allem die italienischen Minitörtchen (Pasticcini), laden zum gemütlichen Verweilen und Ausprobieren.

Christophstraße 1, Heiligabend 10-18 Uhr, 1. Weihnachtsfeiertag 10-18 Uhr, 2. Weihnachtsfeiertag 10-18 Uhr, Telefon: 0176/21791328

Café List:

Zwischen den historischen Gebäuden in der Liststraße empfängt das kleine Café List seine Gäste. Die umfangreiche Speisekarte und diverse Kaffeespezialitäten locken zum Frühstück ebenso wie zum nachmittäglichen Kaffee-und-Kuchen.

Liststraße 25, Heiligabend 10-15 Uhr, 1. Weihnachtsfeiertag geschlossen, 2. Weihnachtsfeiertag 10-18 Uhr, Telefon: 0711/51872747