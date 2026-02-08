Öffnungszeiten in Ostfildern: Hallenbad Nellingen: Weniger öffentliches Schwimmen möglich
1
Das Hallenbad in Nellingen ist das letzte verbliebene Bad, das die Stadt Ostfildern betreibt. Foto: Markus Brändli

Um das hohe Defizit beim Hallenbad Nellingen abzufedern, reduziert die Stadt Ostfildern die Öffnungszeiten für die Allgemeinheit. Was ist mit Schulen und Vereinen?

Mit einem Defizit von 453 000 Euro ist das Nellinger Hallenbad ein Zuschussbetrieb. Angesichts der angespannten Haushaltslage sieht sich die Stadt Ostfildern gezwungen, den öffentlichen Badebetrieb einzuschränken und die Schwimmhalle an private Nutzer zu vermieten. Schulen und Vereine sollen stärker zum Zug kommen. Mit sieben Gegenstimmen segnete der Gemeinderat nun das deutlich reduzierte Betriebskonzept ab.

