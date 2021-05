4 Farbe am Testcontainer. Ein Sprayer verschönert den die Box am Stuttgarter Restaurant Amici. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Am Donnerstag geht es endlich los. Restaurants und Biergärten öffnen. Spotane Besucher können sich oft direkt am Eingang testen. Die Tücke liegt aber im Detail.

Stuttgart - Am Donnerstag geht’s los, und die meisten Wirte in der Stadt sind gewappnet. Das Zutrittsprozedere soll für die Gäste möglichst unkompliziert sein. Viele Gastronomen bieten daher einen Test direkt am Lokal an. Wie das im Einzelnen aussieht, ist sehr unterschiedlich und kommt auch darauf an, ob die Restaurants in der Innenstadt oder in den Stadtbezirken liegen. Und es starten auch nicht alle Betriebe gleich am ersten Tag. So plant etwa das nagelneue Wirtshaus Lautenschlager, am 1. Juni zu eröffnen.