1 Sich drängende Besucher an den Ständen wie beim Messeherbst 2019 werden 2020 voraussichtlich nicht zu sehen sein. Der Veranstalter plant mit neuen Regeln. Foto: Christoph Schmidt/Christoph Schmidt

Die Messemacher auf den Fildern wollen ihr Hallen im Herbst wieder für Besucher öffnen und denken an neue Abstandsregeln und Einlasskontrollen. Über die Hallennutzung entscheidet letztlich die Landesregierung.

Stuttgart - Die Landesmesse will „unter neuen Bedingungen“ vom 19. bis 22. November die erste große Publikumsmesse auf dem Gelände am Flughafen veranstalten. Wegen der Corona-Pandemie sollen für den Messeherbst neue Regeln gelten. Die Veranstaltung führt diverse Messethemen zusammen: Modell und Technik, Familie und Heim, Spiele, Mineralien, Fossilien und Schmuck, Animal, Veggie&frei, das Design-Fest, die Babywelt und Yogaworld. „Publikumsmessen leisten einen wichtigen Beitrag für die Wiederbelegung des Messegeschäfts, so Guido von Vacano, Mitglied der Messe-Geschäftsleitung. Die Besucher der Herbstmessen kämen aus einem Umkreis von 80 Kilometer, die Aussteller vor allem aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Für die Messe sollen Gagbreiten variiert, Tickets nur online verkauft, moderne Einlasskontrollen an den Hallen installiert und ein Besuchermaximum definiert werden. Die Besucher könnten registriert, die Hygienestandards intensiviert werden. „Wir sind überzeugt, dass der Messeherbst im November möglich ist, er wird anders aussehen, aber wir wollen diesen Schritt in eine neue Normalität gehen“, so Vacano, der auf ein Entgegenkommen der Politik hofft und Freiflächen für Kulturschaffende zum Beispiel auf der Atriumbühne und auch für Schausteller anbieten will.