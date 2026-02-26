Öffentlicher Personennahverkehr: Entscheidung über ÖPNV-Streik im Südwesten aufgeschoben
1
In Baden-Württemberg ist noch offen, ob bald zum zweiten Mal im kommunalen Nahverkehr gestreikt wird. Foto: Imago/Markus Matzel

Verdi ruft für Freitag und Samstag bundesweit zu Arbeitsniederlegungen im öffentlichen Nahverkehr auf. Und Baden-Württemberg? Hier wird Anfang nächster Woche darüber befunden.

Erst am vorigen Dienstag hatte die Gewerkschaft Verdi bundesweit für diesen Freitag und teils auch für Samstag zum Streik bei rund 150 kommunalen Nahverkehrsunternehmen aufgerufen. Baden-Württemberg war davon ausgenommen. Der Grund: für diesen Donnerstag hatten Arbeitgeber- und Gewerkschaftsvertreter im Land noch eine dritte Verhandlungsrunde angesetzt – den Gesprächen sollte nicht vorgegriffen werden. Im Anschluss stellt Verdi die Entscheidung über einen Streik noch bis Anfang nächster Woche zurück.

