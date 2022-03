Öffentlicher Dienst im Kreis Esslingen Rathauspersonal verzweifelt gesucht

Im öffentlichen Dienst fehlen nicht nur Erzieherinnen. Die geburtenstarken Jahrgänge in den Rathäusern verabschieden sich in den Ruhestand, aber es kommt kaum etwas nach. „Wir konkurrieren in der Summe um weniger Köpfe“, beschreibt der Baltmannsweiler Schultes Simon Schmid das Dilemma.