Öffentliche WCs in Stuttgart: Mit 200 Liter Wasser – so reinigen sich die neuen Toiletten selbst

1 Angst, mitgereinigt zu werden, muss kein Benutzer haben. Dafür sorgen Sensoren. Foto: Landeshauptstadt Stuttgart

Die neuen Toilettenanlagen in Stuttgart reinigen sich nach jeder Nutzung selbst. Wir zeigen im Video, wie das aussieht.











Sie reinigen sich von selbst, sind familienfreundlich und kostenlos: Die 34 neuen öffentlichen Toiletten in Stuttgart, von denen nun die dritte an der Egelseer Heide im Stadtteil Rotenberg in Betrieb genommen wurde. Anfang des Jahres wurden bereits Exemplare am Marienplatz und am Rupert-Mayer-Platz fertig. Drei weitere – in der Lautenschlagerstraße, Kronprinzstraße und am Rotebühlplatz – könnten in den kommenden Woche eröffnet werden, heißt es von der Stadt. Bis Ende 2026 sollen insgesamt 27 bestehende Anlagen erneuert und sieben zusätzliche geschaffen sein. Kostenpunkt: zwölf Millionen Euro.

Die Anlagen funktionieren vollautomatisch, nach jeder Nutzung werden Fußboden und Sitzbrille automatisch gereinigt. Angst, mitgereinigt zu werden, muss indes kein Toilettengänger haben: „Sensoren überwachen, dass sich während der Reinigung keine Person in der Kabine aufhält“, betont die Stadt. Wasserverschwendung sei das übrigens keine, heißt es auf dem städtischen Instagram-Account: Pro Reinigung fielen 200 Liter an. Allerdings wird „das Wasser gefiltert und bis zu 70 Mal wiederverwendet“.

Neue Toilette am Marienplatz. Foto: Jelena Maier

Außerdem haben die Häuschen eine behindertengerechte und familienfreundliche Kabine mit Wickeltisch, Waschbecken mit kontaktlosem Seifenspender, Handtrockner und einer Notrufeinrichtung. Die Anlagen sollen regelmäßig kontrolliert werden.

Toilette am Marienplatz ist kaputt

In der Praxis, das zeigt eine Video-Umfrage unserer Zeitung unter Nutzern am Standort Marienplatz, funktionieren die Toiletten allerdings nicht ganz so reibungslos. Derzeit sind zwei Kabinen defekt. „Eigentlich sind die neuen Toiletten schön, aber in den letzten Tagen waren sie immer wieder dreckig, wenn ich sie benutzen wollte“, sagt zum Beispiel einer, der auf einer benachbarten Baustelle arbeitet. Und eine junge Frau appelliert an die anderen Benutzer, die Toiletten sauber zu hinterlassen – auch wenn deren Technik mal nicht funktioniert. Laut Auskunft der Stadt ist der Defekt bekannt und wird demnächst behoben.

Alle öffentlichen Toiletten in Stuttgart sind auf einer Seite der Stadt abrufbar.