Manchmal pressiert’s und dann sind öffentliche Toiletten häufig die letzte Rettung. Esslingen baut sein Angebot an „Stillen Örtchen“ aus. Denn während die sanierten Klos auf der Burg nach einer umfassenden Modernisierung am 24. November wieder geöffnet werden, soll im Maillepark bis Mitte nächsten Jahres eine neue WC-Anlage entstehen.

Derzeit gibt es dort ein kleines öffentliches WC beim Café Uferlos. In nächster Nähe wird 2026 eine größere Toiletten in Modulbauweise entstehen – ähnlich der Anlage am Bahnhofsvorplatz. Geplant sind drei Räume: ein barrierefreies WC als sogenannte „Toilette für alle“, das nur mit einem zugelassenen Euro-Schlüssel geöffnet werden kann, ein Unisex-WC sowie ein WC mit Toilettensitz und Urinal.

Zunächst kostenlos und rund um die Uhr

Die „Toilette für alle“ wird so ausgestattet, dass sie von Menschen mit Behinderung und hohem Assistenzbedarf genutzt werden kann. Dazu gehören ein beidseitig anfahrbares Klosett, ein unterfahrbarer Waschtisch, ein geneigter Spiegel, eine fest installierte, höhenverstellbare Liege und ein Deckenlift, mit dem Personen vom Rollstuhl auf die Liege gehoben werden können.

Die Nutzung der Anlage wird kostenfrei sein, der Zugang ist zunächst rund um die Uhr möglich. Sollte es Probleme mit Vandalismus geben, könnte sich das ändern. Die Innenverkleidung besteht aus Edelstahl und ist besonders widerstandsfähig. Die Außenfassade wurde in Abstimmung mit dem Denkmalschutz und dem Stadtplanungsamt gestaltet. Mit der neuen Anlage soll der hohe Bedarf an barrierefreien öffentlichen Toiletten in der östlichen Altstadt besser abgedeckt werden. Ursprünglich war der Bau erst im Zuge der Neugestaltung der Ritterstraße für 2028 vorgesehen, wird aber vorgezogen. Auch auf der Burg gibt es Neuigkeiten: Nach der Modernisierung stehen die öffentlichen Toiletten unter dem Kanonenbuckel vom 24. November an wieder zur Verfügung. Die Anlage wurde saniert und barrierearm gestaltet, sodass sie wieder genutzt werden kann.

Sigel: Verbesserte Aufenthaltsqualität

Die öffentliche Toiletten-Anlage an der Burg war vor der Sanierung nur teilweise geöffnet. Das soll sich nun ändern. (Archivfoto) Foto: Roberto Bulgrin

„Wir freuen uns, dass wir mit diesen Projekten die Aufenthaltsqualität an wichtigen Orten in Esslingen deutlich verbessern und zugleich einen wichtigen Beitrag zur Barrierefreiheit leisten können“, sagt Baubürgermeister Hans-Georg Sigel.