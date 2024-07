Öffentliche Toiletten in Esslingen: Stadt will Toilettensituation verbessern

1 Die öffentliche Toilette im Agneshof kann helfen – sofern man sie findet. Foto: Roberto Bulgrin

Wer in der Esslinger Innenstadt unterwegs ist und von einem dringenden Bedürfnis geplagt wird, sucht oft vergeblich nach einer öffentlichen Toilette. Die SPD dringt auf Verbesserungen – die Stadt sieht durchaus Möglichkeiten, etwas zu tun.











Link kopiert

Wer in Esslingen unterwegs ist und von einem dringenden Bedürfnis geplagt wird, sucht oft händeringend eine öffentliche Toilette. Doch das ist gar nicht so einfach. SPD und Jusos haben sich in der Esslinger Fußgängerzone umgehört und den Eindruck gewonnen, „dass die Situation der öffentlichen Toiletten in Esslingen überwiegend kritisch gesehen wird“. Deshalb hatten sie ein Gesamtkonzept für Toiletten in der Innenstadt beantragt. Nun präsentierte die Verwaltung im Ausschuss für Technik und Umwelt (ATU) ihre Überlegungen für „laufende und zukünftige Maßnahmen, wie dieses Angebot entsprechend der Bedarfe in der Innenstadt, in den Stadtteilen und in den Naherholungs- und Freizeitbereichen ausgeweitet werden soll“.