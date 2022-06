1 Überwiegend Würstchen und Steak landen auf den Grills, aber der Trend geht auch in Richtung veganen Alternativen und Grillgemüse. Foto: oh

Endlich Sonne satt. Am vergangenen Wochenende zog es viele Menschen bei nicht allzu heißen Temperaturen ins Freie – auch zu den öffentlichen Grillplätzen in der Region. Was wird dort eigentlich auf dem Rost gebrutzelt und welche Anlässe werden gefeiert?















Sommer, Sonne und ein paar Rippchen oder eine vegetarische Alternative: Wer das Grillen mit einem Ausflug oder einer Wanderung verknüpfen – oder die F amilienfeier in die freie Natur verlegen möchte, ist auf einem öffentlichen Grillplatz richtig. Bratwürstchen und Steaks geben auf dem Rost jedoch längst nicht mehr allein den Ton an, denn auch Veggie-Würstchen, Gemüsespieße und sogar Obst sind auf dem Vormarsch. Doch was landet am Wochenende genau auf den Gittern der öffentlichen Grillstellen in der Region?

Grillplatz Rossert

Die Grillstellen befinden sich im Waldgebiet Rossert zwischen Kemnat, Ruit und Scharnhausen und müssen vorab bei der Evangelische Kirchengemeinde Kemnat reserviert werden. So fand man hier an diesem idyllischen Platz am vergangenen Samstagnachmittag überwiegend Familien, die zusammen um das Feuer standen und ihre mitgebrachten Spieße in die Flammen hielten. „Wir kommen bei gutem Wetter fast jedes Wochenende hierher und die meisten Familien kennt man schon“, erzählt eine Frau aus der Gruppe.

Der etwas abgelegene Grillplatz sei einfach schön, um mit anderen Leuten aus dem Umkreis in Kontakt zu kommen, und ebenfalls würde man so gleichzeitig neue Spielgefährten für die Kinder finden. Auf den Grill komme bei ihnen ausschließlich Fleisch von Bio-Bauern und regionalen Betrieben und Gemüsespieße. Auch das Grillen von Stockbrot dürfe nicht fehlen, da es jedes Mal aufs Neue ein Highlight für die Kinder sei.

Grillwiese am Jägerhaus

Nur ein kurzer Fußmarsch vom Parkplatz Römerstraße entfernt liegt der Grillplatz am Jägerhaus. Besonders am Wochenende ist dort der Ansturm groß. So findet man neben den besetzten Grillstellen auch vermehrt Gruppen, die ihren eigenen Kugelgrill oder auch Faltgrills mit auf den öffentlichen Platz bringen. Diese werden zwar auch mit Holzkohle angezündet, sind jedoch kompakt und passen somit in jeden Rucksack oder in die Fahrradtasche.

Darauf wurde statt den Standards, wie Würstchen und Steak, auch ausgefalleneres Grillgut gebrutzelt. „Wir wollten unbedingt mal den neuen Social-Media-Trend probieren und haben eine Wassermelone gegrillt“, sagt Patrick aus Esslingen, der zusammen mit seiner Freundin auf seinem Einweggrill neben dem Obst auch Veggie-Schnitzel und Grillkäse brutzelt. „Das Experiment mit der Melone haben wir zumindest für geschmacklich ungenügend befunden, da sind die gekühlten Stückchen schon besser“, fügt er hinzu. Laut Berichten aus dem Internet solle die Wassermelone auf dem Grill eine leicht rauchige Note annehmen. Bei ihnen habe sie „überwiegend bitter“ geschmeckt. Neben den zahlreichen Grillgästen, stechen jedoch auch die Plastik- und Papierverpackungen auf und neben der Wiese am Jägerhaus hervor, die nach dem Freizeitvergnügen liegen bleiben. „Ein großes Problem ist der zurückgelassene Müll auf der gesamten Wiese“, sagt Henry Wolter, Leiter des Grünflächenamts der Stadt Esslingen.

„Alter Hau“ in Aichwald-Lobenrot

Die Doppelgrillstelle, die sich in der Nähe beim Parkplatz „Alter Hau“ in Aichwald-Lobenrot befindet, bot am Wochenende Platz für eine größere Geburtstagsfeier. Bierbänke, Tische, eine Musikbox und ausreichend Verpflegung wurde zum Grillplatz transportiert. „Die große Wiese mit schattigen Flächen ist perfekt, um mit mehreren Leuten draußen einen Geburtstag zu feiern“, sagt einer der Gäste der Feier. „Nach dem Essen wird dann noch eine Runde Fußball auf dem Bolzplatz hier gespielt, damit die Pfunde wieder purzeln“. Neben Fleisch, Brötchen und Grillsoßen dürfe laut den Gästen der Geburtstagsfeier auch eine Auswahl an Salaten nicht fehlen. Vor allem ein „richtig guter schwäbischer Kartoffelsalat“ würde jede Grillfeier aufwerten.

Grill- und Spielplatz Egelseer Heide

Die vier steingemauerten Grillstellen mit Metall-Grillrost der Egelseer Heide liegen knapp oberhalb von Stuttgart-Rotenberg. Kinder können sich im Spielplatzbereich mit einer Seilbahn, einem Sandkasten und einer Schaukel beschäftigen. So kam auch Marco Knorr, Industriekaufmann aus Ostfildern am vergangenen Samstag darauf, seine neunjährige Tochter mit auf den Grillplatz zu nehmen. „Wir machen einmal im Monat einen Vater-Tochter-Tag und heute durfte ich sogar mal entscheiden“, berichtet der Familienvater. Auf dem Grill landete bei ihnen Gemüse- und Hähnchenspieße sowie Frischkäse-Maultaschen. „Meine Frau ist Vegetarierin und ich versuche. auch wenig Fleisch zu essen“, sagt er. „Meine Tochter und ich wollen jedoch nicht komplett auf Hähnchen verzichten, jedoch weiß sie auch schon, dass es bei uns Fleisch nur in Maßen gibt“