1 ARD und ZDF zusammenlegen? Diese Überlegung brachte WDR-Intendant Tom Buhrow ins Spiel, doch die Politik hält das für ein unmögliches Szenario. Foto: imago /Christoph Hardt

Das Vertrauen der Bevölkerung in die Öffentlich-Rechtlichen schwindet. Was die Politik dagegen tun will – und was sie von den Vorschlägen der Intendanten hält.















Das Thema ist so heikel, dass sich die Politik nicht an die großen – längst überfälligen – Reformen herantraut. Es geht um Macht, Einfluss und Posten. Die Rede ist vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Auch an diesem Donnerstag und Freitag geht es bei der Klausurtagung der Rundfunkkommission der Länder in Deidesheim in der Pfalz wieder um ARD, ZDF und Co.