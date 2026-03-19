Obstbau Kreis Esslingen: Warum ein Mandelbaum jetzt auf einer Streuobstwiese steht

1 Landrat Marcel Musolf (links) pflanzt den Mandelbaum auf der Wiese in Ruit. Foto: Markus Brändli

Mandel-, Esskastanien- und Feigenbäume sollen auf Streuobstwiesen im Kreis Esslingen wachsen. Der Landkreis lädt Obst- und Gartenbauvereine zu dem Versuch ein.











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Im Garten von Philipp Toebe in Ruit wächst jetzt ein Mandelbaum. In Zeiten des Klimawandels hat diese mediterrane Art, die in der Pfalz bereits häufig anzutreffen ist, auch auf den Fildern eine Chance. Passt ja eigentlich ganz gut, da Mandeln botanisch gesehen zum Kernobst gehören. Im Rahmen eines kreisweiten Projekts werden neue Obstarten gepflanzt, die trotz wärmerer Temperaturen und Trockenheit gut gedeihen.

„Wir wollen herausfinden, ob sich Mandelbäume für die hiesigen Streuobstwiesen eignen“, sagt Jens Häußler, Obst- und Gartenbaufachberater des Landkreises Esslingen. Deshalb hat der Kreis in Kooperation mit der Stiftung Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen das Projekt „Neue Obstarten auf Streuobstwiesen“ auf den Weg gebracht. „Der Klimawandel ist für uns alle sichtbar“, sagte Landrat Marcel Musolf bei der ersten Pflanzung im Garten von Philipp Toebe, der Mitglied des Obst-und Gartenbauvereins in Ruit ist. Gemeinsam mit Marcus Wittkamp von der Stiftung Kreissparkasse und Vorsitzenden der Obst- und Gartenbauvereine pflanzte er einen Mandelbaum. Da die Bäume früh blühen, ist Spätfrost eine Gefahr.

Mit Zitruserde, die wenig Torf enthält, wurde der Jungbaum gesetzt. „Mandeln vertragen wenig Standfeuchte“, erklärte Häußler bei der Pflanzaktion. Mandelbäume müssen regelmäßig, aber nicht zu oft gegossen werden. Jungbäume brauchen ein bis zwei Mal pro Woche Wasser. Ältere Exemplare werden nur bei extremer Trockenheit gegossen.

Sigrid Jetter, Philipp Toebe, Christel Schäfer, Marcus Wittkamp und Landrat Marcel Musolf (von links), Foto: Markus Brändli

Die Streuobstwiesen sind nach den Worten von Landrat Musolf aus der Kulturlandschaft nicht wegzudenken. Doch der Klimawandel wirke sich da bei den alten Sorten aus. Lange Trockenphasen erhöhen die Gefahr von Schädlingsbefall. Das mindert den Ertrag. „Nur gut und regelmäßig gepflegte Bäume sind dem gewachsen“, ergänzte Häußler. Der Experte bietet Baumschnittkurse an und bildet Obstbaumfachwarte aus. Wegen des Temperaturanstiegs gedeihen zum Beispiel die Apfelbäume der Sorte Topaz nicht mehr optimal. Mit dem Projekt testet der Kreis, ob neben Apfel- und Birnbäumen Esskastanien, Feigen, Kaki und Mandeln auf den Wiesen wachsen.

Klimaresistente Sorten für Obst- und Gartenbauvereine im Kreis

„Dass wir die neuen Sorten ausprobieren dürfen, ist eine große Chance“, findet Christel Schäfer, die Kreisvorsitzende der Esslinger Obst- und Gartenbauer. Sie findet es spannend, beim Anbau von Streuobst mal andere Wege zu gehen. Das sieht auch ihre Kollegin Sigrid Jetter vom Nürtinger Kreisverband so. Da sich die Klimaverhältnisse im Neckartal, auf den Fildern und am Albtrauf deutlich unterscheiden, will Obstbaufachberater Häußler mit Vereinen im gesamten Kreisgebiet arbeiten.

„Wir stellen den Vereinen eine Auswahl von neuen Arten zur Verfügung“, sagt der Experte. Das fördert die Stiftung Kreissparkasse, sagt Marcus Wittkamp, zuständig für gesellschaftliches Engagement der Bank. Jedes Jahr nach der Vegetationsperiode erwartet die Gartenbauberatung des Landkreises dann einen Bericht. „So wollen wir langfristig Erfahrungen sammeln, welche Arten sich für den Anbau auf Streuobstwiesen eignen und welche nicht“, sagt Jens Häußler. Die Bäume sollen nach seinen Worten digitalisiert werden: „Die Obst- und Gartenbauberatung kartiert die Bäume und ist bei fachlichen Fragen jederzeit ansprechbar.“ Das Projekt hat der Experte mit der unteren Naturschutzbehörde abgestimmt: „So gibt es keine Probleme, wenn wir nicht heimische Gehölze in der freien Landschaft pflanzen.“

Mandelbäume gedeihen in der Pfalz bereits bestens. Ob das auch im Kreis Esslingen klappt? Foto: Markus Brändli

Die Chance, Neues im Obst- und Gartenbau zu wagen, findet Karin Böhmerle großartig. Die Vorsitzende des Vereins in Ruit hat selbst in ihrem wunderschön blühenden Garten einen Maulbeerbaum gepflanzt. Ob und wie die Bäume gedeihen, ist für die OGV-Vorsitzende immer spannend. Dass die Vereine vor Ort so viel Hilfe vom Landkreis Esslingen bekommen, findet sie gut.

Mit dem Feigenbaum in seinem Garten hat Philipp Toebe gute Erfahrungen gemacht. Die Bäume mit den markanten Blättern kommen gut mit der Trockenheit klar, sind oft auch winterhart. Bei dieser mediterranen Art ist jedes Jahr eine zweimalige Ernte möglich. Wichtig findet Toebe die gute Pflege der Bäume. Deshalb hat er sich zum Fachwart weiterbilden lassen: „Da lernt man viel.“ Auch sein Pfirsichbaum bringt ihm regelmäßig gute Ernten ein.

Gedeihen die Apfel- und Birnbäume trotz des Klimawandels? „Wenn man gewissen Dinge beachtet, ja“, sagt Jens Häußler. Auf Südhängen sollten die klassischen Streuobstbäume allerdings nicht mehr gepflanzt werden, rät der Experte. Ansonsten sieht er für gut gepflegte Apfel- und Birnbäume noch keine Gefahr. In Plantagen gedeihen die Apfel- und Birnbäume nach seinen Worten immer gut. Da stimme auch der Ernteertrag.

Klimatolerante Pflanzen

Mediterrane Bäume

Klimawandelresistente Bäume zeichnen sich durch Trockenheitstoleranz und Hitzeunempfindlichkeit aus. Feigen, Kaki, Mandelbäume, Kornelkirschen und Maulbeerbäume gehören dazu. Auch robuste Bäume wie Feldahorn und Silberlinde sind geeignet.

Kräuter

Mediterrane Kräuter wie Rosmarin und Lavendel, die tief wurzeln und wenig Wasser brauchen, sind für die heißeren Sommer geeignet. Auch Salbei und Thymian passen sich den durch den Klimawandel bedingten Temperaturen an. Die Gartenbaufachberater des Landkreises Esslingen sind Jens Häußler und Jana Gneiting. Kontakt per E-Mail: Obstbauberatung@lra-es.de.