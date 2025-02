Obstbäume schneiden: Expertentipps für den richtigen Baumschnitt

1 Exklusiv für Leserinnen und Leser unserer Zeitung bietet Obstbaumwart Harald Friedrich einen Vortrag zum Thema Baumschnitt an. Foto: /OGV Hegensberg-Liebersbronn

Garten- oder Astschere oder gar die Säge? Und wann ist überhaupt der richtige Zeitpunkt für den Baumschnitt? Diese und weitere Fragen beantwortet Harald Friedrich bei einem Vortrag mit Vorführung für unsere Leserinnen und Leser am 8. März in Esslingen-Liebersbronn.











Wie schneidet man einen Apfel-, Birn- oder Zwetschgenbaum fachmännisch? Welches Werkzeug verwendet man dafür? Garten- oder Astschere oder gar die Baumsäge? Wie pflegt man die bei der Baumpflege entstehenden Schnittwunden richtig? Wann ist der richtige Zeitpunkt, an dem man seine Bäume im Garten oder auf der Streuobstwiese zurückschneiden soll? Und: Warum müssen Obstbäume überhaupt geschnitten werden, in der Natur macht das doch auch keiner? Diese und andere Fragen beantwortet Obstbaumwart Harald Friedrich am Samstag, 8. März. Als Vorstandsmitglied des Obst- und Gartenbauvereins Hegensberg-Liebersbronn (OGV) lädt er an diesem Vormittag ab 10.30 Uhr interessierte Leserinnen und Leser unserer Zeitung zu einem kostenlosen Baumschnitt-Vortrag ein.

Auf einer Jungbaumwiese des OGV-Vorsitzenden Heinz Möhle in Hegensberg-Liebersbronn wird Harald Friedrich anschaulich erläutern, weshalb es wichtig ist, Bäume in der Vegetationsruhe und vor dem Austreiben fachmännisch zu schneiden und auf den Frühling vorzubereiten. Er wird erklären, dass richtig geschnittene Obstgehölze Gartenfreundinnen und -freunde mit stabilen Wuchsformen und größeren Früchten belohnen. Außerdem beugt ein regelmäßiger gekonnt durchgeführter Baumschnitt teilweise Erkrankungen und Überalterung vor. Obstbaumwart Harald Friedrich wird erklären, woran man die Leitäste eines Baumes erkennt, die als tragendes Gerüst des Baumes besonders gut gepflegt werden müssen. Er wird zeigen, welche Äste im Frühjahr herausgeschnitten werden, an welcher Stelle des Baumes beschnitten wird und wie das Einkürzen von Ästen gelingt. Er wird erläutern, warum konventionelle Wundverschlussmittel nicht geeignet sind. Harald Friedrich ist staatlich geprüfter Techniker im Garten- und Landschaftsbau und wird an diesem Vormittag den korrekten Baumschnitt auch am Beispiel demonstrieren, jede Menge Tipps geben und natürlich mit seinem Fachwissen für die Beantwortung von Fragen zur Verfügung stehen.

Wer Interesse an einer Teilnahme am kostenlosen Baumschnitt-Vortrag des Obst- und Gartenbauvereins Hegensberg-Liebersbronn hat, meldet sich bitte bis Mittwoch, 5. März, 12 Uhr, per E-Mail unter lokales@ez-online.de, Stichwort: Baumschnitt. Die Anzahl der Teilnehmenden ist begrenzt, sollten sich zu viele Hobby-Gärtnerinnen und -Gärtner melden, entscheidet das Los. Die Teilnehmer werden rechtzeitig per E-Mail benachrichtigt.