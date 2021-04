1 Foto: Ines Rudel

Rund um Weilheim hat die Hälfte der Frühkirschen unter den vergangenen Frostnächten gelitten. Unterm Strich gehen die Obstbauern davon aus, dass jeder zehnte Baum geschädigt worden ist.

Kreis Esslingen - Die Sonne am Wochenende wird nicht nur den Schnee am Albtrauf wegschmelzen, sondern auch die Unsicherheit. Erst mit den steigenden Temperaturen lässt sich nach Ansicht der Fachleute mit Sicherheit sagen, wie viele Kirschen am Albtrauf dem Frost der vergangenen Tage zum Opfer gefallen sind. Fest steht aber jetzt schon: die Minusgrade an mehreren aufeinanderfolgenden Nächten haben der Natur ordentlich zugesetzt. So sind rund um die Limburg bei Weilheim wohl die Hälfte aller Frühkirschen in die Knie gegangen.