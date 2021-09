1 Nach mehr als vier Jahrzehnten an der Spitze des OGV kandidierte Rudolf Brenkel nicht erneut. Foto: Philipp Braitinger

Nach mehr als vier Jahrzehnten an der Spitze des Obst- und Gartenbauvereins Altbach gib Rudolf Brenkel den Vorsitz ab. Für den Verein, den er fest im gesellschaftlichen Leben der Gemeinde verankerte, geht damit eine Ära zu Ende.

Altbach - Es war ein Abschied mit viel Wehmut. Nach mehr als 43 Jahren an der Spitze des Obst- und Gartenbauvereins Altbach (OGV) hat Rudolf Brenkel während der jüngsten Hauptversammlung des Vereins am vergangenen Donnerstag in der Gemeindehalle nicht erneut für den Vorsitz kandidiert. Tags darauf beendete der 73-Jährige auch sein 30-jähriges Engagement beim Kreisverband aus gesundheitlichen Gründen. Brenkels Nachfolger beim OGV Altbach wurde Achim Schäfer (57), der bisherige Kassier des Vereins. Begonnen hatte der langjährige Vereinsvorsitzende sein Engagement in den 1970er-Jahren. „Mein lieber Mann, du musst etwas tun, du bekommst einen Ranzen“, habe seine Frau Marlies ihm damals gesagt, erinnert er sich. Seine Frau, damalige Gemeindepflegerin, vermittelte ihm ein 27 Ar großes Grundstück mit vielen Bäumen. Rasch habe er gemerkt, dass er sich für die Pflege der Bäume weiterbilden müsse. Von da an war der Weg zum OGV nicht mehr weit. 1975 nahm Brenkel schließlich an einem Treffen des Vereins in Altbach teil, bei dem er prompt zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt wurde. Seit 1977 hatte er das Amt des ersten Vorsitzenden inne.