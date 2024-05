Obst- und Gartenbauverein Aichwald: Bio-Obst mit Zertifikat vom Schurwald

1 Beim Schnittkurs erfahren Interessierte, wie Obstbäume richtig gepflegt werden. Foto: Obst- und Gartenbauverein Aichwald

Nachhaltigkeit ist beim Obst- und Gartenbauverein Aichwald ein großes Thema. Biozertifizierung zieht jüngere Gärtner als neue Mitglieder an.











Man muss mit der Zeit gehen, befand der Vorstand des Obst- und Gartenbauvereins Aichwald. Das bedeutet, dass man die Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit in den Vordergrund stellt und so junge Menschen anspricht. Das Mittel der Biozertifizierung passte in diesen Rahmen. Das Zerftifikat hat überdies den Vorteil, vom regionalen Safthersteller gutes Geld für das abgegebene Obst zu erhalten. Die Zertifikate werden den einzelnen Mitgliedern erteilt, nicht dem Gesamtverein.