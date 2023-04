Unfall in Bad Urach Gegen Auto geprallt und von Motorrad überrollt – Biker stirbt

Ein 62-jähriger Motorradfahrer ist am Freitag in Bad Urach unterwegs, als ihm von einem Golf-Fahrer offenbar die Vorfahrt genommen wird. Der Biker kracht in das Auto und wird anschließend vom Motorrad seiner Begleiterin überrollt.