Oberndorf am Neckar: Lastwagen durchbricht aus Not Bahnschranke

– Ein Lastwagenfahrer hat in Oberndorf am Neckar (Kreis Rottweil) mit seinem Fahrzeug aus Not eine Bahnschranke durchbrochen. Der 37-Jährige war mit seinem zwölf Meter langen Gefährt auf den Übergang eingebogen, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Fahrer habe angegeben, dass es zunächst kein Haltesignal am Übergang gegeben hatte. Aufgrund der Enge habe er allerdings langsam und vorsichtig rangieren müssen und war dadurch auch zeitweise zum Stehen gekommen. In einem ungünstigen Moment habe sich die Schranke dann zwischen Fahrerhaus und Auflieger abgesenkt - und der Lastwagen habe festgesteckt.

Aus Angst vor einem herannahenden Zug habe der Mann dann Vollgas gegeben und sich so aus der Gefahrenlage befreit. Danach sicherte er den Angaben zufolge den Bahnübergang bis zum Eintreffen der Polizei ab. Der Sachschaden an der Schranke beträgt nach ersten Schätzungen rund 12.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der Zugverkehr sei am Donnerstag zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen. Deutsche-Bahn-Mitarbeiter setzten die Schranke demnach umgehend instand.

Den Fahrer erwartet, wie laut Polizeisprecher in solchen Fällen üblich, ein Ordnungswidrigkeitsverfahren. Ein technischer Defekt an der Schranke habe nicht vorgelegen.