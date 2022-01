1 Die Polizei sucht den Fahrer einer dunklen Mercedes Limousine. Foto: picture alliance/dpa/Friso Gentsch

Am Donnerstag ist in Oberesslingen ein Unbekannter vor der Polizei geflohen und hat dabei einen Unfall verursacht. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.















Esslingen - Die Polizei sucht Zeugen für einen Vorfall, der sich am Donnerstagvormittag in Oberesslingen infolge einer Polizeikontrolle ereignet hat. Demnach wiesen Beamte gegen 11 Uhr den Fahrer einer dunklen Mercedes Limousine, der auf der Ulmer Straße in Richtung Schorndorfer Straße fuhr, in eine Kontrollstelle auf den Parkplatz am Bahnhof ein. Statt anzuhalten beschleunigte der Fahrer jedoch und flüchtete in Richtung Ausfahrt. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge prallte sein Auto dabei gegen die geöffnete Hintertür eines geparkten Toyotas. Dessen 77 Jahre alter Fahrer, der zwischen Tür und Fahrzeug stand, blieb unverletzt. Der Mercedes fuhr in Richtung Schorndorfer Straße davon. Die Verkehrspolizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Hinweise an die Polizei unter Telefon 07 11/39 90-420.