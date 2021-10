1 Krimskrams, Kleinigkeiten und große Kostbarkeiten wurden beim Flohmarkt in der Lerchenäckerschule angeboten. Foto: Roberto Bulgrin

Festen trotz Corona? Das geht. Oberesslingen stellte am Samstagnachmittag sein Stadtteilfest auf die Beine. Der Clou dabei: Die Aktionen wurden an verschiedenen Standorten und Stationen organisiert.















Link kopiert

Esslingen - Charlie Brown klebt auf dem Handrücken. „Wer ist denn das?“ Das kleine Mädchen kann mit der Figur so gar nichts anfangen. Aber es wartet auch keine Erklärungen ab, sondern stürmt gleich weiter. Charlie Brown, Comicfigur und überfordertes Herrchen des altklugen Hunds Snoopy, ist der Prototyp eines Verlierers. Doch die Bewohner und Besucher von Oberesslingen waren am Samstagnachmittag die großen Gewinner, denn ihr Stadtteilfest sorgte für eine Win-Win-Situation. Das „Wäsemlesfest“ musste zwar coronabedingt gecancelt werden, doch als Ersatz wurde „Oberesslingen in Bewegung“ auf die Beine gestellt. Eine Fete mit vielen Akteuren und Aktionen: Der Bürgerausschuss organisierte im Teamwork mit örtlichen Vereinen, Schulen, Einrichtungen und Kirchengemeinden Aktivitäten an unterschiedlichen Stationen.