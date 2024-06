Oberbürgermeister in Leinfelden-Echterdingen: Die sechs großen Themen des neuen Rathauschefs

1 Zu Beginn seiner Amtszeit hat sich Otto Ruppaner eine umfassende Kennenlerntour verordnet. Foto: /Stadt Leinfelden-Echterdingen

Otto Ruppaner ist seit mehr als 100 Tagen Oberbürgermeister in Leinfelden-Echterdingen. Was hat er schon geschafft, was hat er sich vorgenommen?











Das Zimmer im ersten Stock des Leinfelder Rathauses hat sich kaum verändert. Der Schreibtisch steht noch am gleichen Platz und auch den Tisch, an dem schon Roland Klenk seine Besucherinnen und Besucher empfangen hat, gibt es noch. Dieser Raum ist mittlerweile der Arbeitsplatz von Otto Ruppaner. Am 1. März – einem Freitag – hat er hier angefangen. Am 9. Juni – am Tag der Kommunalwahl – war sein 100. Tag im Amt als neuer Oberbürgermeister von Leinfelden-Echterdingen.