In Extremo auf der Esslinger Burg Bunte Vögel feiern Freiheit und Abenteuer

Die Mittelalter-Rock-Band In Extremo hat in Esslingen viele Fans. In den vergangenen beiden Jahren mussten Frontmann Michael Robert Rhein und seine Mannen geplante Konzerte auf der Esslinger Burg absagen – im dritten Anlauf hat’s nun geklappt.