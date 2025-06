Oberboihingen: Unbekannter attackiert Reisenden mit Bierglas

1 Die Polizei sucht Zeugen (Symbolbild). Foto: Lino Mirgeler/dpa

In Oberboihingen attackiert ein Unbekannter einen 66-Jährigen mit einem Bierglas. Jetzt sucht die Polizei dringend Zeugen.











Am Bahnhof Oberboihingen ist es am Sonntagmittag zu einer gefährlichen Körperverletzung durch einen bislang unbekannten Täter gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei geriet ein 66 Jahre alter Mann gegen 13.30 Uhr mit dem Unbekannten am Bahnsteig 2 in Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf soll der Unbekannte mit einem Bierglas auf den Kopf seines Kontrahenten eingeschlagen haben.

Hierbei wurde der 66-Jährige leicht verletzt. Im Anschluss stiegen die beiden Männer in einen Zug in Richtung Nürtingen, wo der Geschädigte ausstieg und in Richtung Busbahnhof lief. Hier wurde eine Streife der Landespolizei auf den verletzten Mann aufmerksam. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte den 66-Jährigen zunächst medizinisch vor Ort, bevor er anschließend in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Die Ermittlungen der zuständigen Bundespolizei wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 0711/870350 zu melden.