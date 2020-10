1 Die Autos waren wahrscheinlich nicht abgeschlossen (Symbolbild). Foto: dpa / Heiko Wolfraum

In Oberboihingen und Wendlingen wurden mehrere Autos aufgebrochen und daraus Bargeld gestohlen.

Oberboihingen - Am Samstag in der Zeit zwischen 00.30 Uhr und 02.30 Uhr sind in Oberboihingen im Bereich Fasanweg und Meisenweg aus insgesamt fünf geparkten Fahrzeugen Gegenstände und teilweise auch Bargeld entwendet worden. In der Zeit zwischen Freitag, 17.00 Uhr und Samstag, 08.50 Uhr wurden laut Polizeiangaben gleich gelagerte Diebstähle aus zwei im Playerweg in Wendlingen geparkten Fahrzeugen gemeldet. An keinem der geparkten Pkw wurden Aufbruchspuren festgestellt, was den Schluss nahelegt, dass diese nicht verschlossen waren.