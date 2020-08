1 Die Polizei nahm den Betrüger am Donnerstag fest. Am Freitag wurde Haftbefehl erlassen (Symbolbild). Foto: dpa/Franziska Kraufmann

Bereits in der vergangenen Woche hat die Polizei in Oberboihingen einen 19-Jährigen aus Nürtingen festgenommen. Der junge Mann hatte unter falscher Identität im Internet Waren im Wert von insgesamt 10.000 Euro bestellt. Am Donnerstag flog er auf.

Oberboihingen - Wegen des dringenden Verdachts des banden- und gewerbsmäßigen Betrugs haben Beamte des Polizeireviers Nürtingen am Donnerstagvormittag in Oberboihingen einen 19-Jährigen aus Nürtingen festgenommen. Der Mann befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Laut Angaben der Polizei steht er im Verdacht, regelmäßig unter falscher Identität im Internet hochwertige Waren oder Mobiltelefone bestellt zu haben, die über Paketzusteller an die von dem 19-Jährigen angegebenen Wohnanschriften tatsächlich existenter Personen ausgeliefert wurden. Über die Sendungsverfolgung überwachte der Verdächtige die Zustellung, fing vor der Auslieferung die Zusteller ab und nahm mit Hilfe gefälschter Papiere die Waren in Empfang.

Bei der Auslieferung eines Pakets schöpfte ein Zusteller am Donnerstag vergangener Woche jedoch schnell Verdacht, weil er die Person, für die sich der Betrüger ausgegeben hatte, persönlich kannte. Als er deshalb die Herausgabe des Pakets verweigerte und die Polizei alarmierte, flüchtete der Tatverdächtige. Er wurde jedoch wenig später vorläufig festgenommen werden.

Die Ermittler fanden im Rucksack des Mannes mehrere, offenbar gefälschte Ausweisdokumente. Auch bei der auf richterliche Anordnung vorgenommenen Durchsuchung seiner Wohnung fanden und beschlagnahmten die Beamten weitere gefälschte Pässe sowie mutmaßlich betrügerisch erlangte Waren und Mobiltelefone im Wert von etwa 10.000 Euro.

Der 19-Jährige wurde am Freitag dem Haftrichter beim Amtsgericht Nürtingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Die Ermittlungen, insbesondere zum Umfang der Betrügereien, zu möglichen Komplizen und ähnlichen Taten dauern aktuell noch an.