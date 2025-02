Oberboihingen im Kreis Esslingen: 26-Jähriger entblößt sich vor Seniorin und onaniert – Polizei ermittelt

1 Polizeibeamte nahmen den Mann vorläufig fest. (Symbolbild) Foto: imago/Deutzmann/Deutzmann

Wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung ermittelt die Polizei Wendlingen gegen einen 26-Jährigen. Der Mann steht im Verdacht, am Dienstagvormittag in der Steigstraße in Oberboihingen (Kreis Esslingen) eine Frau belästigt zu haben.

Laut Berichten der Polizei war eine 83-Jährige kurz nach neun Uhr zu Fuß auf der Tachenhäuser Straße unterwegs, als ihr an der Einmündung zur Steigstraße der Mann auffiel, der sie mit heruntergelassenen Hosen anstarrte und vor ihr onanierte. Wie die Polizei berichtet, wechselte der 26-Jährige anschließend auf ihre Straßenseite, ohne von seinem Tun abzulassen. Erst als sich die Seniorin an einen Busfahrer wandte, der die Polizei alarmierte, flüchtete der Mann.

Polizei nimmt Verdächtigen zwischenzeitlich fest

Im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndung konnten Einsatzkräfte der Polizei ihn wenig später antreffen und vorübergehend festnehmen. Der 26-Jährige wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt und sieht jetzt einer entsprechenden Strafanzeige entgegen.