Obduktion solle Todesursache klären: Toter im Wasser - Viertes Hochwasser-Opfer in Österreich?

1 Zillenfahrer der Feuerwehr im vom Hochwasser betroffenen Rust im Tullnerfeld. In Niederösterreich kommt es weiterhin zu starken Niederschlägen und Überschwemmungen. Foto: dpa/Helmut Fohringer

Das erste Todesopfer war ein Feuerwehrmann, am Montag wurden dann zwei ältere Männer tot in ihren Häusern gefunden. Jetzt wurde eine weitere Leiche gefunden. Die Todes-Umstände sind noch unklar.











Beim Hochwasser in Österreich ist ein weiterer Toter entdeckt worden. Sollte es sich um ein Hochwasser-Opfer handeln, stiege die Zahl der Toten auf vier. Ein Polizeisprecher erklärte der Nachrichtenagentur APA, es handle sich um einen bisher nicht identifizierten 40- bis 50-Jährigen. Dessen Leiche sei beim Strandbad in Klosterneuburg in Niederösterreich in Bauchlage im Wasser treibend entdeckt worden. Eine Obduktion solle die Todesursache klären.

Bereits am Sonntag war ein Feuerwehrmann beim Auspumpen eines Kellers gestorben. Am Montag wurden dann die Leichen von zwei 70 und 80 Jahre alten Männern entdeckt, die in ihren Häusern von den Wassermassen überrascht worden waren.

Im Osten Österreichs herrscht aufgrund des seit Tagen andauernden Regens der Ausnahmezustand. Mehr als 1800 Gebäude wurden bisher geräumt. Zahlreiche Straßen sind wegen des Hochwassers gesperrt. Für Dienstag wird ein Nachlassen der Niederschläge und eine allmähliche Entspannung der Lage erwartet.